Dove trovare immagini stock gratis per Photoshop

Chi lavora con Adobe Photoshop – così come content creator e social media manager – sa quanto siano importanti le immagini stock. Ma dove reperirle? Ecco i cinque migliori siti web dove scaricare immagini stock gratis in alta qualità da utilizzare per tutti i tuoi progetti.

Se invece vuoi imparare ad usare Adobe Photoshop come un professionista

Cinque siti web per immagini stock gratis

Tutti questi siti web ti permettono di scaricare immagini royalty-free, ovvero senza necessità di attribuire l'autore. Puoi usarli gratis per qualsiasi progetto, generalmente anche commerciale: ti consigliamo di controllare la licenza di ciascuna immagine per saperne di più.

Unsplash – Oltre un milione di scatti gratuiti, ad alta risoluzione, condivise da una community di fotografi provenienti da tutto il mondo. Pexels – Anche Pexels offre foto stock di alta qualità e gratis. Le immagini sono etichettate in modo tale da essere facilmente trovate durante le ricerche. Pixabay – La baia delle foto (e video) libere da copyright, messe a disposizione da una community di fotografi e creativi. Pxhere – Oltre un milione di immagini in alta qualità, gratis sia per uso commerciale che personale senza necessità di attribuire l'autore. CC Search – Un motore di ricerca per trovare immagini e risorse di pubblico dominio con licenza aperta.

Il “caso” Adobe Stock

Esiste un sesto sito web, che in realtà è più un archivio online: parliamo di Adobe Stock e – come afferma la stessa azienda – si tratta di un servizio che consente di accedere a milioni di foto, video, illustrazioni, grafica vettoriale, risorse 3D e modelli amministrati di alta qualità ed esenti da royalty, per tutti i progetti creativi. Bisogna solamente fare attenzione che la risorsa selezionata faccia parte della raccolta “Gratuito”.

