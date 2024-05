Doppia fotocamera, batteria da 5000mAh e tanto altro: l'OPPO A38 è eccezionale e oggi costa POCHISSIMO

L'OPPO A38 è pronto a stupire con la sua doppia fotocamera dal design verticale, che vanta una fotocamera primaria da 50MP per catturare ogni dettaglio con precisione e chiarezza. Ma non è solo la potenza della fotocamera a far brillare questo dispositivo: la sua esclusiva lavorazione OPPO Glow a doppia trama non solo lo rende totalmente anti-impronta e anti-graffio, ma conferisce anche una finitura satinata e brillante che lo rende sempre riconoscibile tra la folla.

L'esperienza visiva raggiunge nuove vette grazie al suo ampio display LCD HD+ da 6.56", che offre colori naturali e realistici per una visione dei contenuti multimediali sempre perfetta e coinvolgente.

Che tu stia guardando video, giocando o navigando sui social media, ogni dettaglio sarà nitido e vibrante. Ma la potenza di OPPO A38 non si ferma qui. Con una batteria da 5000mAh, puoi goderti lunghe ore di utilizzo senza preoccuparti di rimanere a corto di energia.

E quando è il momento di ricaricare, la tecnologia SUPERVOOC 33W entra in gioco, consentendoti di ricaricare il dispositivo in modo rapido e sicuro, per non perdere nemmeno un istante della tua giornata. L'OPPO A38 combina prestazioni eccezionali, un design elegante e una durata della batteria affidabile per offrirti un'esperienza mobile senza compromessi.

L'OPPO A38 viene scontato oggi del 41% su Amazon e viene venduto alla cifra finale d'acquisto di 129,90€.