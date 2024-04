Domestika: corso di produzione musicale scontato dell’83%

Se il tuo sogno nel cassetto è quello di creare musica, con il corso di produzione musicale "Ableton Live e Push per principianti" di Domestika potrai finalmente realizzarlo. In questo articolo scoprirai perché questo corso è l'occasione perfetta per immergerti nel mondo della musica e acquisire le competenze necessarie per diventare un producer di successo.

Sconto dell’83% sul corso di produzione musicale di Domestika

Ti piace la musica e hai sempre desiderato imparare a produrre canzoni? Con Domestika, l'apprendimento diventa facile e accessibile. Il corso "Ableton Live e Push per principianti" è composto da 7 corsi in 1, per un totale di 8 ore e 40 minuti di lezioni video suddivise in 39 lezioni. Il tutto comodamente da casa tua, seguendo il ritmo che preferisci.

Sotto la guida esperta del musicista e produttore musicale Pedro Rovetto, imparerai a utilizzare uno dei software più potenti e versatili dell'industria: Ableton Live. Dalle nozioni base dell'audio e del MIDI alle funzioni avanzate del programma, il corso ti fornirà tutti gli strumenti necessari per creare musica originale e di alta qualità. Ecco cosa imparerai:

Le basi di Ableton Live: dall'interfaccia utente alle principali funzioni del software, imparerai a muoverti con sicurezza all'interno di Ableton Live.

dall'interfaccia utente alle principali funzioni del software, imparerai a muoverti con sicurezza all'interno di Ableton Live. Registrazione e missaggio: scoprirai le tecniche di registrazione audio e MIDI, nonché le principali tecniche di missaggio per ottenere un suono professionale.

scoprirai le tecniche di registrazione audio e MIDI, nonché le principali tecniche di missaggio per ottenere un suono professionale. Creazione di beat e melodie: il corso ti guiderà nella creazione di beat e melodie utilizzando gli strumenti e i plugin di Ableton Live.

il corso ti guiderà nella creazione di beat e melodie utilizzando gli strumenti e i plugin di Ableton Live. Effetti e automation: imparerai a utilizzare gli effetti per arricchire il tuo suono e l'automation per creare variazioni dinamiche nella tua musica.

imparerai a utilizzare gli effetti per arricchire il tuo suono e l'automation per creare variazioni dinamiche nella tua musica. Push 2: se possiedi il controller Push 2, il corso ti mostrerà come integrarlo perfettamente con Ableton Live per un workflow ancora più fluido e creativo.

Grazie a Domestika, puoi accedere al corso di produzione musicale a un prezzo vantaggioso. In questo momento, infatti, è attiva una promozione speciale che ti permette di acquistare il corso a soli 9,99 euro anziché 59,99 euro! Un'occasione imperdibile per risparmiare l'83% sul prezzo originale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.