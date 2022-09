Domestika, 4 corsi in offerta da non perdere

Non è mai troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo. E se approfitti dei saldi Domestika, il risparmio è garantito: ancora per pochi giorni è attiva la speciale promozione con sconti fino al 75% su un ampio catalogo di corsi della piattaforma. Dai corsi di illustrazione al craft, ma anche marketing e business, fotografia e video, design, 3D e animazione, architettura e spazi, scrittura, web e app design, moda, calligrafia e tipografia, musica e audio. Insomma: ce n'è per tutti i gusti.

Se il tuo obiettivo è sviluppare nuove skill – pur non avendo alcuna esperienza pregressa – allora Domestika è la piattaforma giusta. In questo articolo abbiamo selezionato quattro corsi perfetti per iniziare ad imparare nuove competenze che possono sempre tornare utili. Naturalmente, tutti i corsi sono in offerta.

“Introduzione ad Adobe Photoshop” (14,90 euro) – Impara Adobe Photoshop da zero e domina il miglior software di trattamento, ritocco e creazione di immagini digitali del mercato; “Google Ads e Facebook Ads da zero” (14,90 euro) – Impara a creare campagne su Google e Facebook per potenziare il tuo brand o business; “Introduzione alla programmazione con JavaScript” (19,90 euro) – Addentrati nel linguaggio di programmazione essenziale per la creazione di siti web interattivi; “Introduzione allo Sviluppo Web Responsive con HTML e CSS” (19,90 euro) – Impara i fondamenti dello Sviluppo Web Frontend.

Poiché non hanno una di scadenza, i corsi possono essere seguiti in qualsiasi momento per adattarsi alla routine di ognuno. Tutte le videolezioni sono on-demand e ad accesso illimitato per sempre; sono inoltre accompagnate esplicativi, esercitazioni pratiche e risorse aggiuntive. Approfitta dell’offerta prima che scada: a questo link puoi visualizzare l'intero catalogo in sconto fino al 75%.

