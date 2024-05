Dokploy: self hosting delle App containerizzate

Dokploy è una soluzione open source per il self hosting delle applicazioni containerizzate. L'obbiettivo degli autori è quello di fornire agli sviluppatori uno strumento con cui effettuare deployment a partire da una piattaforma che permetta di gestire e organizzare i propri progetti da un'interfaccia all-in-one. Si tratta quindi di un'alternativa libera e gratuita a servizi commerciali come Heroku, Vercel e Netlify.

Le funzionalità di Dokploy

Dokploy centralizza il controllo delle applicazioni e dei database per garantire maggiori livelli di sicurezza ed efficienza. Ciò consente anche di tenere sotto controllo le performance e lo stato di salute del sistema in tempo reale per garantire la continuità di servizio degli ambienti di sviluppo e produzione. Tecnicamente si presenta come una piattaforma PaaS (Platform as a Service) che consente di distribuire e gestire progetti tramite Docker.

Tra le feature più interessanti vi è l'accesso diretto a qualunque container attivo tramite terminale, da linea di comando. Ciò permette di eseguire comandi avanzati e gestire servizi direttamente dalla dashboard.

Vengono supportate applicazioni scritte con qualsiasi linguaggio di programmazione, mentre per quanto riguarda i database è disponibile la compatibilità con soluzioni relazionali, NoSQL e in-memory come Postgres, MySQL, MariaDB, MongoDB e Redis.

Gli strumenti per la sicurezza

Si può tenere traccia di tutti i progetti da una singola posizione e monitorare nel dettaglio il progresso e l'allocazione delle risorse. Per quanto riguarda invece la sicurezza vengono implementate soluzioni di backup automatiche con cui proteggere i dati e ripristinarli rapidamente ogni volta che se ne presenta la necessità. A ciò si aggiunge la possibilità di impostare i privilegi di accesso per la gestione di progetti e servizi. Gli amministratori possono definire ruoli e permessi per utenti specifici, inclusi i privilegi di creare, modificare o rimuovere applicazioni e database.

La piattaforma non effettua alcuna attività di tracciamento dei dati e attività. Per installarla è sufficiente lanciare la seguente istruzione:

curl -sSL https://dokploy.com/install.sh | sh

In ogni caso tutti i file e il codice sorgente del progetto sono disponibili tramite un repository dedicato su GitHub.