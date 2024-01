Docusaurus. Static site generator di Meta

Docusaurus è un site builder per la creazione semplificata di siti Web ottimizzati e incentrati sui contenuti. Si tratta di una soluzione proposta dagli sviluppatori di Meta e, per la precisione, dalla divisione della compagnia di Mark Zuckerberg che si occupa delle piattaforme Open Source. Il progetto è recentemente arrivato alla versione 3.1.0 e le funzionalità disponibili sono quelle essenziali per uno static site generator dedicato, ad esempio, a progetti software, framework, librerie e Web application.

Come funziona Docusaurus

Docusaurus è stato concepito per risparmiare tempo durante la realizzazione di un sito Web. L'utilizzatore non deve fare altro che scrivere i propri documenti o dei post sul proprio blog utilizzando MDX. Docusaurus si occuperà di convertire automaticamente questi ultimi in file HTML, quindi statici, pronti da pubblicare online. L'uso di MDX offre inoltre il vantaggio di poter includere componenti React all'interno della sintassi Markdown.

React, che una libreria JavaScript per la creazione di interfacce utente della stessa Meta, può essere sfruttata anche per personalizzare il layout di un progetto tramite i componenti. L'architettura di base è modulare, supporta i plugin e i loro dati possono essere riutilizzati all'interno del medesimo sito Web. Per quanto riguarda la localizzazione e la traduzione dei contenuti, si possono utilizzare Crowdin o una piattaforma di localization management a propria scelta.

Una funzionalità molto interessante di Docusaurus riguarda il fatto di poter effettuare il controllo di versione dei documenti. Questi ultimi potranno quindi essere sincronizzati con l'evoluzione del progetto che si sta sviluppando. Non manca inoltre il supporto per la ricerca all'interno dei documenti. A questo proposito è stata scelta la Site Search API Algolia che ha riscosso un certo successo anche per il fatto di supportare tutti i linguaggi di programmazione più popolari.

Installare Docusaurus

Prima di passare alla fase di installazione è possibile testare Docusaurus tramite un apposito playground. Una volta messa alla prova la piattaforma la si può installare con la seguente istruzione da linea di comando:

npm init docusaurus@latest

L'unico requisito richiesto è la disponibilità di Node.JS in versione 18.0 o successiva.