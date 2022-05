Dockside: i container Docker diventano devtainer

Dockside è una soluzione dedicata agli sviluppatori che permette di generare facilmente dei devtainer, cioè degli IDE in cui sviluppare internamente ad un'area di staging nel contesto di un ambiente di produzione.

Cosa sono i devtainer

Un devtainer consente in pratica di sviluppare direttamente in dei cloni di un production environment senza alcun limite, si può quindi generare un devtainer per ciascun task, per un qualsiasi bug o per una o più funzionalità da implementare con il resto del proprio team o da mostrare ai clienti.

Le IDE a disposizione sono pienamente compatibili con VS Code e i devtainer vengono automaticamente associaci ad una connessione cifrata tramite HTTPS per garantire la crittografia dei dati scambiati.

Concepito per supportare lo sviluppo collaborativo, Dockside permette anche di definire dei privilegi di accesso differenziati alle feature e alle risorse in base a ruoli specifici.

I vantaggi per gli sviluppatori

Dal punto di vista dei developer la possibilità di generare devtainer offre diversi vantaggi, a cominciare dal fatto che sviluppare in un clone permette di evitare diverse problematiche come l'insorgere di bug nel corso delle fase di deploy.

Si potrà lavorare sul codice da qualsiasi postazione, l'unico requisito richiesto è l'utilizzo di un browser per la navigazione Web, la piattaforma consente inoltre di passare da un devtainer ad un altro con una velocità superiore a quella che servirebbe per spostarsi da un ramo di sviluppo al successivo.

A ciò si aggiunga l'opportunità di creare un clone che imita perfettamente la versione in produzione del proprio progetto, effettuare le modifiche o le correzioni richieste e infine sincronizzare il codice in fase di staging con quello precedentemente distribuito.

Dockside si presenta anche come uno strumento utile al lavoro dei product manager, questo perché tutti gli stati di avanzamento di un'applicazione risultano immediatamente visibili tramite i devtainer

Requisiti tecnici per l'utilizzo di Dockside

Dockside è stato testato su una distribuzione Debian Linux con Docker Engine attivo, nello stesso modo è garantita la compatibilità con i sistemi operativi Windows 10 e MacOS dotati di Docker Desktop, dal punto di vista delle risorse è invece sufficiente 1GB di memoria RAM.