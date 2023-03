DJI Mini 3 subisce un calo di prezzo incredibile su Amazon

Il nuovo drone DJI Mini 3 (o DJI Mavic Mini 3) è l'opzione perfetta per chi desidera acquistare un drone di alta qualità ma ha un budget limitato. La fotocamera del Mini 3 è identica a quella del modello più costoso, il DJI Mini 3 Pro, e quindi offre immagini fisse e in movimento di altissima qualità. Acquistalo su Amazon a soli 469,00€ invece di 589,00€.

Anche se alcune funzionalità sono state eliminate per mantenere il prezzo basso, ci sono comunque funzioni di volo automatiche Quickshots disponibili per facilitare la cattura di video di alta qualità. Il Mini 3 è leggermente più piccolo e leggero del Mini 3 Pro, con un peso di soli 248 g con batteria e scheda microSD caricate, rendendolo un drone ideale per i principianti. Inoltre, essendo sotto il peso massimo di 250 grammi, il Mini 3 è soggetto a normative meno severe rispetto ai modelli più grandi e pesanti, rendendolo perfetto per i piloti di tutti i livelli.

Il DJI Mini 3 ha tre modalità di volo principali: Cine, Normal e Sport. Cine è la modalità più lenta con una sensibilità di controllo inferiore per una registrazione video più fluida, Normal è la modalità più utilizzata con una sensibilità di controllo standard e Sport è la modalità più veloce con una sensibilità di controllo superiore per un volo più dinamico e adrenalinico. La modalità standard Novice limita l'altitudine e la distanza di volo a 30 metri, ma le opzioni possono essere esplicitamente aumentate man mano che le abilità e la fiducia del pilota si sviluppano. Inoltre, il Mini 3 è dotato di un supporto telescopico per il telefono sulla parte superiore del controller, dove è possibile collegare uno smartphone per avere accesso alle impostazioni del drone e della fotocamera e al live stream.

Anche se il Mini 3 non ha tutte le funzionalità del Mini 3 Pro, come il tracking del soggetto, il Timelapse, le immagini da 48MP, il profilo di colore D-Cinelike e la possibilità di evitare le collisioni, è comunque uno dei migliori droni per principianti sul mercato. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

