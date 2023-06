DJI Avata Pro-View Combo con DJI Goggles 2: oltre 100 euro di sconto su Amazon

Il DJI Avata Pro-View Combo è un drone particolare, dato che va usato insieme ai DJI Goggles 2 che sono inclusi nella confezione. Con questo drone sarai in grado di vedere tutto ciò che la fotocamera vedere in tempo reale con una visuale in prima persona. Acquistalo ora su Amazon a soli 1.239,00€ invece di 1.379,95€.

Il Pro-View Combo registra video stabilizzati in 4K, e ciò garantisce un risultato professionale. Puoi registrare video in movimento senza temere per la stabilità dell'immagine.

Il drone offre un ampio FOV di 155° e ti permette quindi di catturare scene panoramiche e di ottenere un'incredibile prospettiva. Ideale sopratutto per i professionisti che hanno intenzione di fare riprese mozzafiato.

I paraeliche integrati offrono una protezione extra durante il volo, riducendo il rischio di danni in caso di collisione. Con il Pro-View Combo, avrai sempre la tranquillità di volare in sicurezza. Grazie alla trasmissione HD a bassa latenza, sarai in grado di controllare il tuo drone con precisione e senza ritardi. Goditi un'esperienza di volo fluida e reattiva, che ti farà sentire come se stessi davvero volando.

E compresa nella confezione è presente anche un comodo telecomando che ti permette di controllare la posizione della fotocamera, registrare e scattare fotografie. Approfitta ora dello sconto del 10% e risparmia oltre 100 euro su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

