Diventare un web developer con il corso di Istituto Volta è possibile

Il corso di Web Developer Full Stack offerto dall'Istituto Volta si propone di formare professionisti nel campo dello sviluppo tecnico di progetti Web, una figura sempre più richiesta nel panorama lavorativo contemporaneo.

Sbocchi lavorativi e argomenti delle lezioni

Con il corso di Web Developer Full Stack, potrai acquisire le competenze necessarie per utilizzare i linguaggi di programmazione orientati al web e i database relazionali, concentrando l'attenzione su tecnologie Open Source come PHP e MySQL. Imparerai inoltre a utilizzare linguaggi di formattazione come Html5 e Css3 e a lavorare con software essenziali per il settore come Netbeans, MySQL e CRM.

Una delle peculiarità del corso è la possibilità di imparare a implementare siti responsive utilizzando soluzioni CMS (Content Management System) molto diffuse come WordPress, Joomla e Drupal. Inoltre, durante il percorso formativo, verrà fornita la possibilità di collaborare e coordinarsi con altre figure professionali fondamentali nel processo di sviluppo web, come Web Designers e Graphic Designers.

Ma quali sono gli sbocchi lavorativi per chi frequenta il corso di Web Developer Full Stack? Le opportunità sono molteplici e comprendono ruoli come Web Developer/Web Master, Content Manager, Web Project Manager, User Interface Specialist, E-commerce Developer, System/Database Administrator, oltre alla possibilità di lavorare in una Software House o come sviluppatore freelance o presso Web Agency.

I moduli didattici del corso sono fruibili online in modalità e-learning attraverso la piattaforma CISCO WEBEX. Divisi in 8 moduli per un totale di 100 ore di formazione, offrono una preparazione completa sia teorica che pratica, culminando in un esame finale. E se per qualsiasi motivo non dovessi superare l'esame, avrai la possibilità di riprepararti gratuitamente.

Al termine del corso, gli studenti riceveranno le certificazioni IC PHP Developer Fundamentals e l'Attestato Istituto Volta, confermando così le competenze acquisite durante il percorso formativo. L'Istituto Volta offre anche un percorso di accompagnamento al lavoro post-corso, supportando gli studenti nella ricerca di opportunità lavorative nel settore.

