Diventa un programmatore Python esperto con questo corso in offerta

Hai mai desiderato imparare Python da zero? Con Udemy è possibile: grazie al corso in offerta «Python 3.11 Guida Completa: da Principiante a Esperto» avrai l'opportunità di acquisire le competenze avanzate di Python e diventare un programmatore esperto. Si tratta di un corso assolutamente completo da ben 148 lezioni (pari a circa 14 ore di materiale video on-demand) aggiornato alla versione 3.11 di ottobre 2022, che ti guiderà alla teoria e pratica di cui hai bisogno.

Cosa offre il corso di Python?

Non si tratta solo di un tutorial, ma di una vera e propria guida completa che ti condurrà passo dopo passo alla conoscenza approfondita del linguaggio di programmazione Python e del Paradigma Object-Oriented. Inoltre, il corso si aggiorna ogni anno alle versioni successive del linguaggio, quindi potrai seguirlo senza problemi in modo sequenziale, dall'inizio alla fine.

La prima sezione del corso, che potrebbe essere considerata "un corso nel corso", ti insegnerà il Paradigma Object-Oriented in tutti i suoi aspetti principali. Le capacità che acquisirai in questa sezione saranno valide anche per altri linguaggi object-oriented come Java, C#, Swift e C++. Inoltre, attraverso un percorso guidato, imparerai tutti i differenti livelli di organizzazione del codice Python, partendo dagli atomi del linguaggio e arrivando alle strutture dei programmi stessi. Il corso è corredato di esercitazioni pratiche e di quiz, per verificare passo dopo passo il tuo apprendimento.

Non solo: il corso comprende anche sezioni dedicate agli argomenti avanzati del linguaggio come la multiple inheritance, l'MRO, le classi object e type, il costruttore new, gli oggetti iterabili e gli iteratori, e i generatori (generator functions e generator expressions). E per completare il percorso di apprendimento, il corso include esercitazioni complete sulla gestione dei file in Python, utilizzando sia file di testo che file binari, e sull'utilizzo di MongoDB, uno dei più importanti database NOSQL disponibili sul mercato.

Infine, potrai mettere in pratica tutto ciò che hai imparato con un'esperienza completa nella quale impareremo insieme come scrivere un'applicazione Python che utilizza RabbitMQ, un message broker che consente di implementare software distribuito e massivamente scalabile.

A chi è rivolto il corso?

Il corso «Python 3.11 Guida Completa: da Principiante a Esperto» si rivolge a un ampio pubblico, tra cui:

Un programmatore principiante che desidera migliorare la propria competenza generale nello sviluppo di applicazioni

Un programmatore con una conoscenza introduttiva di Python, che desidera apprendere in modo più approfondito questo linguaggio di programmazione

Un programmatore che sviluppa già applicazioni in altri linguaggi di programmazione, che desidera aggiungere Python al proprio curriculum, acquisendone una conoscenza approfondita

Chiunque abbia desiderio di imparare a conoscere il paradigma object-oriented, che potrà poi utilizzare anche in altri linguaggi di programmazione

Acquistando il corso avrai l'accesso completo e senza limiti a tutte le videolezioni, compresi tutti gli aggiornamenti futuri. I corsi Udemy non hanno scadenza: ciò significa che potrai guardarli e riguardarli in qualsiasi momento, anche su dispositivi mobili o smart TV. Approfitta della promozione per imparare da zero a diventare un programmatore esperto.

