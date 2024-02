Diventa bilingue con Babbel a soli 5,99€ al mese

Hai sempre sognato di essere bilingue, ma non hai mai trovato il tempo o il modo di farlo? Se la scuola non ti ha dato le basi necessarie, o se vuoi ampliare le tue conoscenze linguistiche, puoi approfittare delle opportunità offerte dalla tecnologia e dalle app per imparare le lingue.

Una di queste è Babbel, che ti permette di imparare una nuova lingua in modo divertente, efficace e personalizzato.

Con Babbel diventi bilingue in poco tempo

Ogni corso di lingua di Babbel si adatta al livello personale degli iscritti, ai loro interessi e obiettivi. Puoi scegliere tra 14 lingue diverse, da quelle più diffuse come l’inglese, lo spagnolo e il francese, a quelle più esotiche come il turco, il russo e l’indonesiano.

Babbel ti offre due modalità di apprendimento: le lezioni online e le lezioni dal vivo. Le prime sono brevi e focalizzate su conversazioni reali, che ti aiutano a parlare fin da subito nella tua nuova lingua.

Le seconde sono sessioni di 60 minuti con insegnanti certificati, che ti guidano e ti correggono in tempo reale.

Se vuoi provare una lezione per scoprire tutti i vantaggi dell’app, puoi usufruire di una prova gratuita di 7 giorni, senza impegno.

Se, invece, sei già convinto e vuoi continuare a imparare con Babbel, puoi scegliere tra diversi piani di abbonamento, a seconda delle tue esigenze e del tuo budget.

Il piano più conveniente è quello annuale, che ti costa solo 5,99€ al mese, invece di 11,99€. Si tratta di un risparmio del 50%, che ti permette di accedere a tutte le lezioni online e a una lezione dal vivo al mese.

Puoi anche scegliere piani più flessibili, come quello trimestrale o mensile, o piani più completi, come quello che include lezioni dal vivo illimitate.

Non perdere questa occasione unica di imparare una nuova lingua con Babbel, l’app che ti fa diventare bilingue in modo facile e divertente. Abbonati ora e inizia il tuo viaggio linguistico!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.