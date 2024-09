Disney+ offre il piano Standard con pubblicità a 1,99 euro al mese per 3 mesi

Se avete visto l'ultima cerimonia degli Emmy Awards, probabilmente vi sarà venuta la curiosità di guardare la serie Shogun, che con 18 riconoscimenti è diventata la serie televisiva più premiata di sempre. Shogun è disponibile in esclusiva su Disney+, la piattaforma streaming statunitense che include nella sua offerta i contenuti Disney, Star, Marvel, Pixar, National Geographic e Star Wars.

A proposito di offerta, fino al 27 settembre i nuovi utenti potranno attivare il piano Standard con pubblicità al prezzo scontato di 1,99 euro al mese per i primi tre mesi. Al termine, l'abbonamento si rinnoverà a 5,99 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire il rinnovo prima (senza costi aggiuntivi).

Disney+ lancia la promozione sul piano Standard con pubblicità a 1,99 euro al mese

La serie tv Shogun, che racconta le lotte tra i signori feudali nel Giappone del 1600, non è l'unico motivo per cui si dovrebbe guardare alla piattaforma Disney+ con interesse. Ne è una dimostrazione plastica l'uscita odierna di Agatha All Along, spin-off di WandaVision, con al centro della scena l'antagonista di quest'ultima, appunto Agatha Harkness, interpretata dall'attrice statunitense Kathryn Hahn.

Tra meno di una settimana il catalogo si arricchirà poi di una nuova attesissima uscita, vale a dire Inside Out 2, sequel di Inside Out (2015). L'appuntamento è fissato per il prossimo 25 settembre, due giorni prima della scadenza della promozione.

Diciamo quindi che in questi tre mesi a 1,99 euro al mese anziché 5,99 euro non ci si annoierà di certo, grazie alla visione di una serie più bella dell'altra e di un sequel che ha tanto da raccontare.

Per aderire alla promozione in corso, è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito Disney+.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.