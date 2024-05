DISINTEGRATO IL PREZZO dell'OPPO A38: maxi promo attiva su Amazon (-41%)

OPPO è un'azienda che offre spesso prodotti di qualità a prezzi accessibili e oggi, su Amazon, l'OPPO A38 viene scontato del 41% per essere poi venduto alla cifra finale d'acquisto di 129,90€.

Offertissima: 41% di sconto sull'OPPO A38

Esplora l'eleganza e le prestazioni di alto livello con l'OPPO A38, un dispositivo che unisce design raffinato e funzionalità avanzate. Dotato di una doppia fotocamera con un design verticale e una fotocamera primaria da 50MP, questo smartphone cattura ogni dettaglio con una precisione straordinaria, permettendoti di immortalare i tuoi momenti più preziosi con qualità professionale.

L'esclusiva lavorazione OPPO Glow a doppia trama non solo rende il dispositivo satinato e brillante, ma è anche totalmente anti-impronta e anti-graffio, garantendo un aspetto sempre impeccabile e riconoscibile. Con un ampio display LCD HD+ da 6.56", potrai goderti colori naturali e realistici, che rendono l'esperienza di visione dei contenuti multimediali ancora più coinvolgente e piacevole.

La batteria da 5000mAh dell'OPPO A38 assicura una grande autonomia di utilizzo, consentendoti di goderti il tuo dispositivo per più tempo senza preoccupazioni. Grazie alla tecnologia SUPERVOOC 33W, puoi ricaricare il tuo dispositivo in modo rapido e sicuro, garantendo che sia sempre pronto per accompagnarti nelle tue avventure quotidiane.

Con un'attenzione ai dettagli e una combinazione di eleganza e funzionalità, l'OPPO A38 si distingue come una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo che offra prestazioni affidabili e un design accattivante. L'OPPO A38 si adatta perfettamente al tuo stile di vita.

Su Amazon, oggi, l'OPPO A38 viene scontato del 41% per un costo totale e finale di 129,90€.

