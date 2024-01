DISINTEGRATO IL PREZZO del Samsung Galaxy A54: offertissima eBay

Samsung è una delle principali aziende a livello mondiale per quanto riguarda la realizzazione di smartphone e non solo. Oggi, su eBay, il Samsung Galaxy A54 viene scontato del 38% per un prezzo totale di 353€.

Mega sconto del 38% sul Samsung Galaxy A54

Il Samsung Galaxy A54 si distingue come uno smartphone Android avanzato, offrendo un'esperienza completa e all'avanguardia sotto tutti gli aspetti. Il suo ampio display da 6.4 pollici con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel cattura l'attenzione con colori vibranti e dettagli nitidi.

La presenza del modulo 5G rappresenta una caratteristica di punta, garantendo un trasferimento dati e una navigazione su internet eccellenti, consentendo agli utenti di sfruttare la velocità di connessione di ultima generazione.

Questo dispositivo si distingue nel panorama della multimedialità grazie alla sua fotocamera principale da 50 megapixel, che consente di catturare immagini di altissima qualità con una risoluzione eccezionale di 8165 x 6124 pixel. La capacità di registrare video in 4K a 3840 x 2160 pixel amplia le opzioni creative degli utenti, garantendo prestazioni di alto livello anche nella registrazione di contenuti video.

Con uno spessore di soli 8.2mm, il Samsung Galaxy A54 è non solo potente ma anche incredibilmente sottile e leggero, rendendolo estremamente maneggevole e attraente per chi cerca un design elegante e moderno. Il Samsung Galaxy A54, dunque, si posiziona come un prodotto leader nel suo settore, offrendo una combinazione vincente di prestazioni avanzate, capacità fotografiche eccezionali e un design accattivante. Con lo sconto di oggi, inoltre, si propone ad un prezzo da vero e proprio best buy da non lasciarsi scappare.

Su eBay, oggi, è presente uno sconto del 38% sul Samsung Galaxy A54 che viene venduto al prezzo finale di 353€. Approfittane adesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.