DISINTEGRATO IL PREZZO del Samsung Galaxy A53 con la DOPPIA PROMO eBay

Il Samsung Galaxy A53 in elegante Awesome Black introduce una nuova dimensione di connettività grazie alla tecnologia 5G, offrendo uno streaming super fluido e condivisioni istantanee con amici e familiari. Con un potente processore Octa-core da 5nm, questo Galaxy è progettato per gestire senza sforzo una vasta gamma di attività in multitasking.

Con una memoria interna generosa di 128GB, espandibile fino a 1TB con una scheda microSD, hai tutto lo spazio necessario per conservare i tuoi momenti preferiti. Lo schermo Super AMOLED FHD+ da 6,5 pollici con fino a 800 nit di luminosità offre una visibilità eccezionale anche sotto la luce del sole, grazie al sistema Eye Comfort Shield che filtra la luce blu dannosa.

Goditi un'esperienza visiva straordinariamente fluida con meno sfocature e un contrasto vivido sul display Super AMOLED da 120Hz del Galaxy A53. La fotocamera principale da 64MP con OIS, insieme alla fotocamera ultra-grandangolare, alla fotocamera di profondità e alla fotocamera macro, offre una versatilità senza precedenti per esprimere la tua creatività fotografica.

Con una batteria potente da 5000mAh, avrai più tempo per dedicarti allo streaming, al gaming e altro ancora, mentre la Ricarica Ultra-Rapida da 25W ti permette di tornare al 100% di carica in un attimo. Certificato IP67, il Galaxy A53 5G è resistente all'acqua e alla polvere, garantendo una maggiore durata e affidabilità in ogni situazione.