DISINTEGRATO IL PREZZO del Samsung Galaxy A14: prezzo BEST BUY su Amazon

Samsung riesce ad offrire il top della qualità in ogni settore in cui opera, soprattutto in quello degli smartphone e oggi, su Amazon, il Galaxy A14 in versione 5G viene scontato del 41% e viene venduto a soli 158,99€.

Super sconto: 41% sul Samsung Galaxy A14, Amazon lancia la promozione!

Il Samsung Galaxy A14 offre un'esperienza di visione ultra-vivida grazie al suo display Infinity-V da 6.6’’¹, che permette di espandere i confini della tua esperienza visiva. Con colori brillanti e dettagli nitidi, potrai godere di ogni contenuto con una qualità senza compromessi.

Il design elegante e minimalista del Galaxy A14 si mostra in freschi tocchi di colore, aggiungendo un tocco di stile a ogni momento della tua giornata. Con linee pulite e una forma ergonomicamente piacevole, questo smartphone è un piacere per gli occhi.

La tripla fotocamera del Galaxy A14 ti permette di catturare i tuoi momenti più belli con facilità. La fotocamera principale da 50 MP assicura foto nitide e cristalline, mentre le altre lenti completano il quadro offrendoti la versatilità necessaria per ogni situazione fotografica.

Grazie alla batteria da 5.000 mAh, avrai tutta la carica necessaria per dedicarti alle cose che ami senza preoccuparti di dover ricaricare il tuo dispositivo frequentemente. Il Galaxy A14 5G combina un processore Octa-core con la connessione 5G, offrendo prestazioni potenti e una velocità su cui puoi sempre contare. Questo smartphone ti offre la potenza e la velocità di cui hai bisogno per rimanere al passo con la tua vita digitale.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy A14 viene scontato del 41% e venduto al prezzo totale di 158,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.