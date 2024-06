Dimentichi le password? Con questo fantastico tool sarà IMPOSSIBILE

NordPass è il password manager che cercavi per gestire al meglio le tue credenziali online sia per non dimenticarle, sia per far sì che rimangano sempre al sicuro da occhi indiscreti. Sviluppato dalla stessa azienda che produce la nota NordVPN, oggi puoi avere questo servizio con il 50% di sconto sul piano biennale a cui si aggiungono 3 mesi extra gratis. Pagherai soltanto circa 40 euro invece di 80.

NordPass: le caratteristiche del password manager

L'utilizzo di questo gestore di password ti permette di sfruttare diversi vantaggi notevoli. Vuoi qualche esempio? Puoi archiviare un numero infinito di password e passkey, garantendo la sicurezza di tutte le tue credenziali: inoltre, grazie al salvataggio e alla compilazione automatici, puoi memorizzare nuove password e riempire rapidamente i campi di login senza sforzo.

Per aiutarti, NordPass include un generatore di password complesse che crea password robuste e uniche per ogni account e va alla ricerca di potenziali fughe di dati, avvisandoti se le tue credenziali sono compromesse. Il software segnala peraltro le password deboli, datate e riutilizzate, aiutandoti a mantenerle sempre aggiornate e sicure. Da non sottovalutare poi la sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi che garantisce che le tue password siano sempre accessibili, sia su computer, smartphone o tablet.

Le tue password saranno sempre al sicuro, come custodite in una cassaforte virtuale potenziata dalla autenticazione a più fattori e l'uso del riconoscimento biometrico, come impronte digitali o riconoscimento facciale. Se lo preferisci, puoi anche condividere in modo sicuro password e altri dati sensibili solo con le persone di cui ti fidi.

NordPass ti assicura insomma che solo tu e chi vuoi tu potrai accedere alle tue password grazie alla crittografia avanzata che protegge tutti i tuoi dati. Un modo sicuro, semplice e potente che ti aiuterà a non dimenticarle e soprattutto ad evitare che finiscano in cattive mani. Approfitta subito del 50% di sconto.

