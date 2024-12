Dimentica le preoccupazioni del roaming con questa eSIM innovativa

Che si tratti di un viaggio di lavoro, di famiglia o di svago, recarsi all’estero comporta solitamente una serie di attenzioni particolari. Come quella di preoccuparsi dei costi per le chiamate e la connessione internet. Il roaming internazionale, infatti, è solitamente limitato nei piani tariffari nazionali o ha un costo elevato che spesso rende poco conveniente utilizzarlo. Ma restare senza internet per giorni, sia per lavoro che per comunicare con amici e parenti, non è certo possibile. Le eSIM rappresentano anche in questo una piacevole opportunità. Saily ha per queste feste la sua eSIM in promozione.

Perché scegliere l’eSIM di Saily

Embedded SIM, questo il nome delle cosiddette eSIM, la versione digitale delle tradizionali schede SIM che consentono di avere tutti i servizi tradizionali (chiamate, connessione dati, eccetera), ma con una serie di vantaggi aggiuntivi. Le eSIM, infatti, eliminano la necessità di inserire una SIM fisica nello slot andando quindi a liberare spazio potenzialmente destinabile a una microSD. Inoltre si rivelano più sicure (si danneggiano meno) e possono garantire una maggiore flessibilità e versatilità.

Tutti questi vantaggi sono presenti nelle eSIM di Saily (il prodotto sviluppato dai creatori di NordVPN) che assicura inoltre una connessione istantanea (il piano dati si attiva in automatico appena arrivati a destinazione), un’unica app dalla quale gestire le varie destinazioni (senza attivare nuovi contratti o cambiare continuamente scheda) e offre piani in oltre 190 destinazioni a prezzi molto convenienti.

Il prezzo del piano varia a seconda della destinazione, ma per il periodo di Natale Saily mette a disposizione le proprie eSIM con 5 GB di traffico internet completamente gratuiti. Un modo per risparmiare ulteriormente sul prossimo viaggio e avere sempre la connessione dati sufficiente per navigare, cercare informazioni, ricevere messaggi e comunicare con i propri colleghi e parenti. Tenendo tutto sotto controllo dall’app disponibile sia per smartphone Android che iOS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.