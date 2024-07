Digitalizza i tuoi documenti e portali sempre con te con questa soluzione

Le soluzioni di cloud storage sono davvero tante, ma soltanto una conviene più delle altre: pCloud. Questo servizio ti permette di digitalizzare documenti e portarli sempre con te, grazie a tariffe convenienti e una sicurezza di livello militare.

Ora, non stiamo parlando dei soliti piani che ti lasciano al verde alla fine di ogni mese. pCloud offre piani a vita che, con sconti fino al 37%, risultano ottimi sia per il tuo portafoglio che per i tuoi dati. A partire da 199€ per 500GB fino a 1190€ per 10TB, il tuo investimento una tantum ti libera dai fastidiosi rinnovi annuali.

Acquista QUI un piano a vita di pCloud

Scegli pCloud per digitalizzare documenti

Il vero asso nella manica di pCloud? La sicurezza. Questo servizio impiega tecnologie di crittografia avanzate come TLS/SSL e AES a 256 bit, che garantiscono ai tuoi file protezione di alto livello. Cinque copie dei tuoi file sono distribuite su diversi server, assicurando l’accesso da qualsiasi dispositivo, anche se un server dovesse avere un malfunzionamento.

PCloud offre un'esperienza d’uso semplice anche per un bambino. Funzionalità come l’upload automatico, l’accesso offline ai dati e l’integrazione con altri servizi cloud sono di una facilità assurda. Se sei un amante del cinema o della musica, puoi streammare video e audio senza dover scaricare un solo byte.

pCloud offre anche la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 14 giorni dall’acquisto. Quindi, se per qualche motivo non dovessi essere contento, puoi sempre ripensarci senza rimpianti.

Se i piani a vita non fanno per te, pCloud mette a disposizione il piano Premium da 500GB a 49,99€ annui (scontato del 17%) o il piano Premium Plus da 2TB a 99,99€ annui.

Quindi, cosa aspetti? Con pCloud, digitalizzare documenti e averli sempre a portata di mano non è mai stato così semplice e sicuro. Visita il sito ufficiale tramite il box sottostante e scopri tutte le offerte che ha in serbo per te.

