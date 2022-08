Digitale terrestre, segnale debole? Ecco come fare per eliminare il problema

La transizione al nuovo digitale terrestre è stata abbastanza indolore per la maggior parte dei consumatori, visto che quasi tutti hanno ormai aggiornato i dispositivi che hanno in casa per poter ricevere il nuovo segnale. Eppure il passaggio al nuovo sistema sta provocando qualche piccolo problema a diversi utenti su tutto il territorio nazionale.

Da questo punto di vista si registrano ad esempio problemi sia nella visione di alcuni canali, sia nella corretta ricezione audio di altri che invece sono regolarmente visibili. Uno dei più grossi problemi evidenziati sui social da molti telespettatori è l'instabilità di segnale video, che rende difficoltosa la piena fruibilità delle trasmissioni.

Digitale terrestre: come ottenere un segnale potente in tutta la casa

Ma i problemi relativi alla scarsa qualità del segnale video che impediscono di fatto a molte persone di poter vedere bene alcuni o tutti i canali TV non sempre è dovuto a qualche disfunzione legata al recente refarming del digitale terrestre. In certi casi, infatti, la causa della mancata visione di qualità delle trasmissioni, è un segnale debole che arriva al televisore o al decoder, dunque non sufficiente a "coprire" adeguatamente gli apparecchi di tutta la casa.

E allora, cosa fare per cercare di eliminare o perlomeno "tamponare" il problema? Di certo non c'è bisogno di rifare l'intero impianto, almeno di casi estremi. Ti basterà piuttosto procurarti un dispositivo in grado di fornire un segnale digitale terrestre potente e stabile in tutta la tua casa e garantirti quindi una visione di qualità da qualsiasi televisore. Come questo amplificatore per antenna sky vision, attualmente in offerta su Amazon, tramite il quale è possibile appunto amplificare i segnali antenna DVB-C o DVB-T esistenti e distribuirlo fino a due dispositivi. Caratteristiche:

Ingresso: presa IEC

Uscita: 2 x spina IEC

Impedenza: 75 Ohm

Livello di uscita: max. 98 dBμV

Alimentatore di rete integrato

Dimensioni: 95 x 56 x 71 mm/112 g

Cavo antenna da 1,5 m incluso

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.