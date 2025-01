Difendi la tua privacy quando navighi online con una VPN sicura

Molte persone sottovalutano i rischi legali alla navigazione in Internet, nonostante recenti report indichino come le truffe informatiche siano in aumento anno dopo anno, così come il loro livello di sofisticazione, tale da mettere in difficoltà anche i più esperti.

Da qui la necessità di proteggere i propri dati e la propria privacy dai pericoli della rete, anche quando si è semplicemente connessi ai social. Una delle opzioni migliori in tal senso è l'utilizzo di una VPN sicura, il servizio di rete privata virtuale in grado di nascondere l'attività svolta sul web agli occhi dei cybercriminali.

Tra le VPN di riferimento si annovera NordVPN, ritenuta dagli esperti del settore uno dei servizi migliori per la privacy e sicurezza online. In questi giorni è possibile attivare due anni di NordVPN a partire da 3,39 euro al mese, grazie alla promozione per l'inizio del 2025 che sconta i piani di 24 mesi fino al 72%.

I vantaggi di NordVPN per la privacy online

Il fiore all'occhiello di NordVPN è Threat Protection Pro, funzionalità esclusiva che aiuta gli utenti a difendersi dagli attacchi di phishing, dal download dei malware e dalla pubblicità aggressiva sui siti web. Inoltre permette di bloccare il tracciamento dei propri dati personali quando si naviga in Internet, pratica diffusa da anni che è alla base del telemarketing selvaggio.

Rimangono poi invariati i vantaggi di un servizio VPN premium, vale a dire il mascheramento dell'indirizzo IP e una navigazione online in completo anonimato. Vi è anche la funzionalità Dark Web Monitor, che consiste in un monitoraggio costante - 24 ore su 24, sette giorni su sette - del Dark Web alla ricerca di eventuali violazioni delle proprie credenziali.

La funzionalità Threat Protection Pro è inclusa nei piani Plus e Ultimate, i cui prezzi scontati sono rispettivamente 4,39 euro e 6,89 euro al mese. Per il servizio di VPN sicura è sufficiente invece il piano Base, disponibile in offerta a 3,39 euro al mese per 2 anni.

