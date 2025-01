Dì addio alle chiamate dei call center con un semplice tool

Le chiamate anonime e quelle dei call center così come le e-mail di spam che continuamente riceviamo sono un fastidio e un problema. Interrompono la concentrazione, sono un costante rischio per la propria sicurezza e un potenziale pericolo per la privacy. Nonostante tutti gli accorgimenti messi in atto sembra un fenomeno difficile da arginare, figuriamoci da risolvere. Il tool di Incogni ha la soluzione: provalo con il 50% di sconto.

Come Incogni risolve il problema delle chiamate dei call center

Iscrivendosi a Incogni si accede a un servizio che opera in modo proattivo, andando a scansionare i siti web e i database dei telemarketer per individuare i propri dati personali. Quindi inizia una costante attività di monitoraggio con l’invio delle richieste di cancellazione. Dopo essersi accertato che i dati sono stati eliminati da quei database Incogni prosegue il suo lavoro controllando che non vengano rimessi e che non ci siano altri dati online.

In questo modo già dai primi giorni successivi all’iscrizione si sperimenterà una significativa riduzione delle chiamate dei call center e delle e-mail spam. Inoltre, anche se non si percepirà la differenza, si otterrà un importante miglioramento della propria sicurezza online. I dati utilizzati dai call center, infatti, possono essere sfruttati anche da hacker e malintenzionati per campagne di phishing, truffe online e furto d’identità. Con Incogni si riduce il rischio di cadere in queste frodi rimuovendo i dati sensibili necessari ai malintenzionati per condurre queste attività.

Durante tutto il suo lavoro Incogni invia regolarmente dei report con il riepilogo di quanto effettuato così da avere sempre sotto controllo la situazione.

Il piano annuale individuale di Incogni è ora in promozione con il 50% di sconto a 6,99€ al mese, quindi con un pagamento totale di 83,88€. Entro 30 giorni dall’attivazione del servizio è possibile comunque recedere dall’abbonamento con la garanzia soddisfatti o rimborsati, senza alcun tipo di vincolo o penale.

