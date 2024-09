Develhope, come scegliere i migliori corsi per trovare lavoro in ambito tech

La formazione nel settore tecnologico è diventata cruciale per diversi motivi, tra cui l'evoluzione rapida delle tecnologie, la crescente domanda di professionisti qualificati e la necessità di evitare l'obsolescenza delle competenze. Nel settore IT mancano da tempo figure dotate del necessario bagaglio esperienziale ed investire i propri sforzi in questa direzione rappresenta oggi una scommessa decisamente ben riposta. In particolare, si registra una crescente domanda di esperti in aree come cloud computing, machine learning e intelligenza artificiale. Con l'aumento della digitalizzazione, la richiesta di sviluppatori software è in forte crescita: la necessità di esperti in sicurezza informatica è oggi a massimi livelli e la loro integrazione nell'organico è una priorità per molte imprese. Figure come data scientist e data analyst sono altrettanto richieste, considerata la necessità di analizzare e interpretare grandi volumi di dati, essenziale per le decisioni aziendali.

Fondata con l'obiettivo di formare figure componenti negli ambito dello sviluppo, data tech e marketing, Develhope offre corsi completamente online, progetti pratici e un supporto costante da parte di professionisti del settore. I corsi Develhope coniugano la qualità del metodo con la certezza del risultato. Sono molto di più che un insieme di lezioni frontali: passo dopo passo danno forma al cambiamento dello studente, aiutandolo a costruire le basi per una carriera appagante e di successo nel mondo tech.

Per questo motivo Develhope rappresenta molto più di un semplice percorso formativo: è un vero e proprio percorso di avvicinamento ad un nuovo futuro professionale, ed è verso questo orizzonte che è orientato l'intero progetto.

Cosa sono e come funzionano i corsi Develhope

I corsi proposti da Develhope si snodano lungo un tracciato educativo chiaro ed efficace nei risultati, che aiuta gli studenti a sviluppare autonomia e intraprendenza, promuovendo in primis il concetto di consapevolezza. L'obiettivo è anche quello di favorire lo sviluppo del pensiero critico, chiave essenziale per avere successo in qualunque progetto lavorativo.

Develhope coltiva il talento personale di ogni singolo studente offrendogli un insieme completo di strumenti efficaci per trasformarsi e innovare:

Una metodologia formativa innovativa e pratica, che oltre ai contenuti didattici assicura formazione su approcci e best practice realmente utilizzati nelle aziende. Il metodo Flipped Classroom 100% remoto è un approccio alla formazione che Develhope applica per massimizzare flessibilità e praticità dell'apprendimento. Applicando la metodologia Agile, utilizzata in tutto il mondo dalle migliori aziende e startup, le classi sono divise in piccoli team per svolgere progetti di gruppo. I vari team sono chiamati a sviluppare veri e propri lavori durante il corso, con l'obiettivo di imparare a cooperare su applicazioni complesse. Tutte le attività sono in ogni caso supportate da un tutor dedicato.

Un team di professionisti della formazione tech. Il tutor e il coordinatore della classe sono a disposizione via chat per aiutare ogni studente, anche dopo le lezioni.

Una formazione di alta qualità a 360° che include, oltre alla parte tecnica, un percorso di Human Development con un Coach professionista, volto a far emergere e sviluppare le Soft Skills di ogni singolo studente. La tecnologia cambia ma la crescita personale resta: Develhope contribuisce al miglioramento personale di ogni studente e a gettare quelle basi che contribuiranno a fare la differenza quando si avvia un colloquio di lavoro con una realtà aziendale. Le Soft Skills, infatti, sono competenze trasversali che riguardano aspetti comportamentali e relazionali, piuttosto che tecnici o professionali. Per questo, Develhope punta tanto su empatia, lavoro di squadra, gestione del tempo, problem solving, professionalità, consapevolezza.

Un Career Advisor e un Network composto da più di 250 Aziende partner. Develhope mette al primo posso la carriera degli studenti: i percorsi di studio comprendono infatti interi moduli dedicati al mondo del lavoro, simulazioni di colloqui tecnici e conoscitivi, revisione di curriculum e profilo Linkedin. Un Career Advisor aiuterà ogni studente ad ottenere colloqui e opportunità.

Come si presenta l'offerta formativa in ambito tech

Quella di Develhope è un'offerta formativa per tutte le esigenze (Corsi Full e Part Time) che comprende 6 diversi corsi e compre 4 ambiti diversi:

Categoria Corso Descrizione Sviluppo Back-End Java Developer Il Corso di programmazione Java per chi parte da zero e vuole entrare a lavorare nelle più grandi aziende come programmatore Back-End. Lezioni giornaliere, tutor dedicato, career coach e se non trovi lavoro ti rimborsiamo. (Full-Time) Sviluppo Full-Stack Web Developer Il Corso di programmazione Javascript per chi parte da zero e vuole entrare a lavorare nelle più grandi aziende come programmatore Full-Stack. Lezioni giornaliere, tutor dedicato, career coach e se non trovi lavoro ti rimborsiamo. (Full-Time) Sviluppo Front-end Web Developer Il Corso di programmazione Javascript Part-time per chi parte da zero e vuole entrare a lavorare nelle più grandi aziende tech come programmatore Front-End. Lezioni serali, tutor dedicato, career coach e inizi a pagare tra 2 anni. (Part-Time) Data Data & AI Analyst Il Corso Data & AI per chi parte da zero e vuole fare dell'analisi dati e AI la propria arma segreta. Lezioni serali, tutor dedicato, career coach e inizi a pagare tra 2 anni. (Part-Time) Marketing Digital Marketing/AI Specialist Il Corso Digital Marketing per chi parte da zero e vuole imparare tutti i segreti di una delle professioni digitali più richieste del mercato. Lezioni serali, tutor dedicato, career coach e inizi a pagare tra 2 anni. (Part-Time) Design UX/UI Designer Il Corso UX/UI per chi parte da zero e apprendere come creare siti web e app dal design ottimizzato. Lezioni serali, tutor dedicato, career coach e inizi a pagare tra 2 anni. (Part-Time)

Impegno per la formazione accessibile e il successo in numeri

Uno dei punti di forza di Develhope è il suo impegno per la formazione accessibile. La piattaforma si mette in chiara evidenza per i costi competitivi e le opzioni di finanziamento agevolato (si inizia a pagare dopo due anni), oltre alle borse di studio che possono coprire fino al 100% del costo del corso. Inoltre, Develhope offre una garanzia di rimborso nel caso in cui gli studenti non trovino lavoro dopo aver completato il percorso formativo. Develhope non si limita a fare formazione; crea anche una rete di contatti tra studenti e aziende. Attualmente, oltre 250 aziende collaborano con Develhope per assumere gli studenti che ne frequentano i corsi, il che testimonia la riconosciuta efficacia del programma nel preparare i partecipanti per il mercato del lavoro.

Dal 2019, più di 1.200 studenti hanno scelto i corsi Develhope con una soddisfazione ai massimi livelli: a confermarlo anche i numerosi feedback raccolti su CourseReport e Trustpilot. Recentemente, Develhope ha inoltre ricevuto il Digital SME Award per le Digital Skills, un riconoscimento che celebra progetti di eccellenza nel campo dell'educazione tecnologica. Questo premio sottolinea l'impatto positivo che Develhope ha sulla società, promuovendo competenze digitali e contribuendo alla crescita delle comunità.

Conclusioni

In sintesi, Develhope rappresenta una valida opportunità per chi desidera intraprendere una carriera nel settore tecnologico. Con un approccio orientato al supporto e all'accessibilità, Develhope si distingue come un punto di riferimento nel panorama della formazione online.

La combinazione di corsi pratici, opportunità lavorative e un forte impegno sociale rende Develhope una scelta vincente per chi aspira a entrare nel mondo tech:

Punto chiave Descrizione Domanda di competenze specifiche Crescente domanda di esperti in cloud computing, machine learning, intelligenza artificiale, sicurezza informatica, data science, e data analysis. Obiettivi Develhope forma figure competenti in sviluppo, data tech e marketing attraverso corsi online, progetti pratici e supporto costante da parte di professionisti del settore. Metodologia didattica Approccio innovativo e pratico basato su Flipped Classroom e metodologia Agile, con piccoli team che lavorano su progetti reali supportati da tutor dedicati. Soft Skills e sviluppo personale Percorso di Human Development con un Coach professionista per sviluppare soft skills come empatia, lavoro di squadra, gestione del tempo, problem solving e professionalità. Supporto alla carriera Career Advisor, revisione di curriculum e profilo LinkedIn, simulazioni di colloqui tecnici, e network di oltre 250 aziende partner per facilitare l'inserimento lavorativo. Offerta Formativa 6 corsi Full e Part-Time in 4 ambiti: Back-End Java Developer, Full-Stack Web Developer, Front-End Web Developer, Data & AI Analyst, Digital Marketing/AI Specialist, UX/UI Designer. Accessibilità e finanziamento Formazione accessibile con opzioni di finanziamento agevolato (inizio pagamento dopo 2 anni) e borse di studio fino al 100%. Garanzia di rimborso se non si trova lavoro dopo il corso. Risultati e riconoscimenti Oltre 1.200 studenti formati dal 2019 con alta soddisfazione. Premio Digital SME Award per le Digital Skills, riconoscimento dell'impatto positivo di Develhope sulla società.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.