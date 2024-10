Deno 2: una valida alternativa a Node.js

Gli sviluppatori di Deno hanno rilasciato di recente la versione 2.0 della nota piattaforma di runtime per JavaScript e TypeScript. Considerata la migliore alternativa disponibile al più popolare Node.js.

Con questo nuovo aggiornamenti viene introdotta una serie di miglioramenti e funzionalità addizionali pensate per semplificare l'esperienza degli utilizzatori e renderla più produttiva. Tra le innovazioni più rilevanti troviamo ad esempio la piena compatibilità con Node.js ed npm. Cosa che garantirà un'integrazione più facile con librerie e package già esistenti.

Viene semplificata inoltre la migrazione e l'adozione di Deno da parte degli sviluppatori che già realizzano applicazioni con Node.

Le novità di Deno 2

Uno dei cambiamenti principali di questa versione è l'introduzione del supporto nativo per i file package.json . Ciò rende molto più fluida la gestione dei progetti da parte degli sviluppatori abituati all'ecosistema Node. Deno 2.0 include inoltre nuove funzionalità per la gestione dei pacchetti, come il comando deno install , che permette di effettuare più facilmente installazioni di package nella global cache.

Il supporto per i moduli di ECMAScript è stato poi ulteriormente perfezionato. Questo rendendo più efficiente l'uso delle librerie JavaScript recenti all'interno dei progetti basati su Deno.

È sicuramente da segnalare anche il lancio del registro pubblico di pacchetti Deno. Esso consente agli sviluppatori di accedere facilmente a moduli JavaScript e TypeScript e di condividerli. Il registro, insieme a una libreria standard stabilizzata, mira a semplificare lo sviluppo e l'adozione di Deno come soluzione alternativa al suo concorrente di sempre, Node.js.

Nuovo ciclo di rilascio per le versioni LTS

Con la stessa release abbiamo poi l'introduzione di un ciclo di rilascio a lungo termine (LTS) che garantisce una maggiore stabilità e supporto per le versioni future. Si tratta di un aspetto fondamentale per i team di sviluppo aziendali che cercano una piattaforma stabile, sicura e dalle prestazioni elevate da poter utilizzare sul lungo periodo.

L'aggiornamento include anche miglioramenti per quanto riguarda il testing. Rendendo il framework più robusto per lo sviluppo di applicazioni su larga scala.