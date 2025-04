Dell XPS 13: notebook con Intel Core Ultra 7 al MINIMO STORICO Amazon

Scopri il Dell XPS 13 in offerta speciale: un concentrato di tecnologia, design e potenza, ora disponibile a un prezzo scontato di 1839 euro invece di 2103,94. Questo ultrabook, già icona nel segmento premium, è pronto a stupire con caratteristiche all’avanguardia che lo rendono un compagno ideale per professionisti e studenti. Si tratta del minimo storico su Amazon per cui devi fare in fretta.

Prestazioni da top di gamma

Il cuore pulsante di questo laptop è il processore Intel Core Ultra 7 258V, con 8 core capaci di raggiungere una velocità massima di 4,8 GHz. Abbinato alla grafica Intel Arc, garantisce prestazioni elevate per gestire con agilità attività impegnative come editing video, sviluppo software o analisi di dati complessi. Con ben 32GB di RAM LPDDR5X, il multitasking diventa un gioco da ragazzi, mentre l’unità SSD PCIe da 1TB offre uno spazio generoso e tempi di accesso rapidissimi.

Esperienza visiva e portabilità senza compromessi

Il display da 13,4 pollici con tecnologia InfinityEdge è un vero capolavoro. Il pannello FHD+ (1920 x 1200) con luminosità di 500 nit e frequenza di aggiornamento di 120Hz assicura immagini nitide e un’esperienza visiva fluida, ideale sia per il lavoro che per il tempo libero. Nonostante le prestazioni elevate, il Dell XPS 13 pesa appena 1,22 kg ed è super compatto, risultando estremamente facile da trasportare.

La finitura in Platinum Silver e la tastiera retroilluminata con layout italiano conferiscono al dispositivo un aspetto raffinato e professionale. Le porte Thunderbolt 4 garantiscono trasferimenti dati ultraveloci e la massima compatibilità con accessori esterni. Inoltre, la batteria a 3 celle da 55 Whr assicura un’autonomia prolungata, perfetta per chi è sempre in movimento.

Con Windows 11 Pro e l’assistente AI Copilot integrato, il Dell XPS 13 non è solo un laptop, ma un alleato tecnologico per semplificare la tua giornata. Approfitta dello sconto del 13% e acquista subito il Dell XPS 13 su Amazon per vivere un’esperienza premium senza compromessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.