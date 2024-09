Dell Inspiron 15: notebook da 15,6" FHD con i3 e SSD da 256GB (-110€)

Se stai cercando un computer portatile che sia performante senza però doverti svenare, allora sono certo che questa occasione che ti sto segnalando non te la vuoi perdere. Se vai ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Dell Inspiron 15 a soli 329 euro, anziché 439 euro.

Lo sconto non è solo del 6% ma del 25% sul prezzo di listino, anche se potresti non visualizzarlo. Per cui adesso hai la possibilità di risparmiare tantissimo, ben 110 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 65,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Dell Inspiron 15: grandi prestazioni a piccolo prezzo

Non ci sono dubbi, a questa cifra Dell Inspiron 15 è da prendere al volo. Si tratta di un ottimo computer portatile, leggero e robusto, che offre notevoli prestazioni anche se il costo è veramente basso. Grazie al processore Intel Core i3 di dodicesima generazione che arriva fino a 4,4 GHz e suoi 6 Core, è in grado di regalare performance eccellenti.

È dotato di una scheda grafica Intel UHD, possiede 8 GB di RAM e ha un SSD da 256 GB di memoria. Potrai tranquillamente usare programmi pesanti senza sacrifici. Gode poi di un bellissimo display da 15,6 pollici FHD da 1920 x 1080 p con cornice sottile e retroilluminazione. La tastiera possiede tasti sensibili e ha una webcam integrata ad alta risoluzione. Inoltre monta il sistema operativo Windows 11.

Fai alla svelta perché una promozione così allettante non durerà molto. Anche perché si tratta del minimo storico. Dunque prima che l'offerta svanisca vai su Amazon e acquista il tuo Dell Inspiron 15 a soli 329 euro, anziché 439 euro. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.