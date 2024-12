Deep Research di Gemini è ora disponibile in altre 40 lingue

Negli ultimi tempi Google ha rilasciato svariate funzionalità e migliorato i suoi prodotti, soprattutto quelli legati all’intelligenza artificiale. Tale impegno è probabilmente motivato dalla forte competizione tra le aziende che si occupano di tale tecnologia, come Anthropic e OpenAI. Con l'enorme successo di ChatGPT, è come se Google avesse lavorato straordinariamente, rilasciando un aggiornamento dopo l'altro per Gemini. Questa volta, l’azienda di Mountain View ha annunciato che la modalità di ricerca approfondita di Gemini, nota come "Deep Research", si sta espandendo a oltre 40 lingue. Per chi non lo sapesse, la funzionalità Deep Research consente agli utenti di Gemini Advanced di generare report di ricerca completi, ricchi di fonti e riferimenti. Come afferma la stessa Google, "Con Deep Research, puoi creare report di ricerca approfonditi su argomenti complessi, completi di link alle fonti, dandoti ore di ricerca a portata di mano in pochi minuti".

Deep Research: gli altri recenti aggiornamenti introdotti da Google

Tale novità per Deep Research arriva dopo una serie di altri aggiornamenti correlati all'intelligenza artificiale che Google ha lanciato di recente. Per prima cosa, gli abbonati a Gemini Advanced possono ora sperimentare Gemini-Exp-1206, una nuova versione disponibile sul web. Questo aggiornamento si concentra sull'espansione delle capacità delle funzionalità di Gemini, rendendole ancora più potenti e flessibili. Non molto tempo fa, Google ha anche introdotto Gemini 2.0 Flash, che offre output audio e immagini nativi. È anche super veloce, due volte più veloce della precedente versione 1.5 Pro, e ha prestazioni migliori nei benchmark chiave. Gli sviluppatori possono attingere a queste funzionalità tramite la nuova API Multimodal Live, che supporta lo streaming audio e video in tempo reale.

E come se non bastasse, Google DeepMind ha recentemente svelato Veo 2, uno strumento avanzato di generazione video AI che migliora significativamente le capacità del suo predecessore. Veo 2 può produrre video di alta qualità fino a una risoluzione 4K, un miglioramento sostanziale rispetto all'output 1080p del Veo originale.