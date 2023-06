DEEBOT X1 TURBO: aspira, lava e mappa in 3D in promo su Amazon grazie al COUPON da 200 euro

Finalmente di nuovo in promo l'Ecovacs Deebot X1 Turbo: un robot aspirapolvere potente che possiede una base di ricarica in grado di pulire i tappetini e riempire il serbatoio dell'acqua senza l'intervento umano. Sebbene queste comodità abbiano un prezzo elevato, il tempo e l'energia risparmiati sono più che compensati. Acquistalo su Amazon a soli 699,00€ invece di 1299,00€ grazie al COUPON di 200 euro.

Il Deebot X1 Turbo è il figlio di mezzo della serie. Il riconoscimento e la mappatura degli ostacoli AIVI 3D, il TrueMapping 2.0 di X1 OMNI e l'enorme forza di aspirazione di 5000 Pa sono tutte caratteristiche fantastiche, ma l'unità non dispone di un contenitore per la polvere autosvuotante e deve essere svuotata a mano.

L'acqua sporca del mop viene conservata in un grande serbatoio separato, rendendo la base di ricarica molto più grande rispetto ai modelli concorrenti. Come le versioni concorrenti, può ricaricare l'aspirapolvere robot. Ciò che lo rende davvero unico, tuttavia, è che lava i tappetini e li asciuga con aria fredda per tenere lontani germi e odori. Come ulteriore comodità, il serbatoio dell'acqua dell'aspirapolvere si riempie automaticamente. I due enormi serbatoi d'acqua consentono diversi utilizzi prima di doverli riempire, rendendo questo mop ideale per vaste aree.

Rispetto ai robot aspirapolvere tradizionali, le capacità di pulizia di Ecovacs Deebot X1 Turbo sono particolarmente innovative. Quando è in movimento, i suoi due pad rotanti puliscono a fondo il pavimento. I pad sono protetti dal rischio di bagnarsi, poiché il robot è in grado di riconoscere i vari tipi di pavimento e di evitarli durante la pulizia.

La telecamera inclusa in Ecovacs Deebot X1 Turbo può essere utilizzata per una serie di compiti. Questa funzione trasforma il robot aspirapolvere in una telecamera di sicurezza funzionale, che trasmette i filmati in tempo reale direttamente allo smartphone. Ecovacs Deebot X1 Turbo può essere pilotato in tutta la casa mentre lo si tiene d'occhio. Ecovacs Deebot X1 Turbo può essere personalizzato con l'aiuto di un'applicazione. Il software mostra una mappa della casa e consente di dare un nome alle stanze, assegnare compiti di pulizia, cambiare la modalità di pulizia del robot, stabilire limiti virtuali e stabilire programmi di pulizia. Approfitta ora dello sconto del 18% con COUPON di 200 euro e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

