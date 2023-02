Decoder DVB-T2 Fenner: ecco una GRANDE OFFERTA su Amazon pari al 37%

Nonostante i decoder siano sempre meno in circolazione, dato l'avvento delle Smart TV e la loro comodità in tutte le case, ci sono diverse parti d'Italia e non solo in cui risulta difficoltoso riuscire anche a ricevere i canali base sull'antenna della propria TV vecchio stile. R Move e Fenner non si sono dimenticati di queste persone, e hanno continuato, oltre agli altri prodotti, anche a fornire e vendere decoder digitali terrestri. Questo decoder DVB-T2 HD 1080p è esattamente quello che fa al caso di questo pubblico.

Per questi utenti la buona notizia è che da oggi questo decoder Fenner HD è in offerta su Amazon a soli 18,99€, con un 37% di sconto sul prezzo totale che era fissato a 29,99€.

Decoder DVB-T2 Fenner: di nuovo al mondo!

Si tratta di un funzionale ricevitore di canali in chiaro, atto a migliorare la propria TV, che otterrete già aggiornato all'ultima versione, quindi non necessiterà di altri aggiornamenti in futuro. Se state pensando a dicembre e al passaggio audio al Dolby Digital+, sappiate che quindi è compatibile con questo definitivo passaggio.

All'interno della scatola che riceverete, sono presenti oltre al decoder, anche il telecomando per la scelta dei canali (attenzione, perché funziona solo con il decoder e NON con il televisore), e il manuale delle istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo. Ricordiamo sempre per quanto riguarda il pacchetto che riceverete a casa, che il decoder Fenner HD sfrutta come connettore l'HDMI, ma che il cavo non sarà presente e dovrete utilizzarne uno che avete o acquistarlo a parte.

