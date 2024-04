DAZN: offerta di fine anno, 4 mesi a 19,90 euro al mese

Preparati al grande finale di stagione con DAZN che ha adesso lanciato l'offerta di fine anno che ti permette di abbonarti al piano Standard a soli 19,90 euro al mese per i primi 4 mesi. Sarai libero di disdire in qualsiasi momento, avendo la possibilità di guardare tutte le partite della fase conclusiva della Serie A e dei campionati internazionali.

DAZN: cosa puoi vedere con il piano Standard a 19,90 euro al mese

Il piano Standard di DAZN ti permette di vedere:

Tutta la Serie A e la Serie B

Tutta l' UEFA Europa League e il meglio della Conference League , il campionato spagnolo, la FA Cup, la Carabao Cup e il meglio della liga portoghese

, il campionato spagnolo, la FA Cup, la Carabao Cup e il meglio della liga portoghese I canali del club dedicati a Milan, Inter e Juventus

La Serie A, l'Eurolega, l'Eurocup e la Basket Champions League

Le migliori partite di volley maschili e femminili

Tennis, ciclismo e altri sport con i canali Eurosport 1 e 2

La Serie A di Rugby

UFC, boxe italiana

Il calcio femminile

Con il piano Standard puoi abilitare la visione in contemporanea su un massimo di 2 dispositivi sulla stessa rete internet. A 19,90 euro al mese è un'offerta che non puoi farti scappare per vivere in prima persona il grande finale di stagione, sia in ambito nazionale che internazionale. Poi sarai libero di scegliere se proseguire o disdire senza alcun impegno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.