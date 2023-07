DAZN: i nuovi piani di abbonamento partono da 9,99 euro al mese

Luglio è il mese del ritorno agli allenamenti per le squadre di Serie A in vista della nuova stagione in partenza a fine agosto. Ma è anche il mese delle offerte delle varie piattaforme che offrono la visione degli eventi sportivi live a milioni di italiani ogni giorno. E tra queste c'è anche DAZN.

Il servizio streaming che ha rivoluzionato la visione del calcio in Italia propone tre piani di abbonamento. Il più economico costa 9,99 euro e include il grande basket, tutta la Serie C, il calcio femminile, l'UFC, l'NFL e tanto altro ancora.

I piani di abbonamento DAZN in offerta

Gli altri due piani di abbonamento DAZN per la stagione 2023/24 sono Standard e Plus. Il piano Standard costa 29,99 euro al mese e consente di guardare gli eventi sportivi in contemporanea su 1 rete Internet e su un massimo di 2 dispositivi collegati alla stessa rete. Invece il piano Plus ha un prezzo di 44,99 euro al mese e permette di vedere tutto lo sport di DAZN su 2 reti Internet e su un massimo di 2 dispositivi collegati su reti diverse.

Se scegli la fatturazione annuale paghi 29,99 euro al mese e risparmi 120 euro, se invece scegli la fatturazione mensile paghi 39,99 euro al mese e puoi disdire con 30 giorni di preavviso. Questo per quanto riguarda il piano Start. Se invece scegli di attivare il piano Plus, con la fatturazione annuale paghi 44,99 euro al mese anziché 54,99 euro al mese, risparmiando anche in questo caso 120 euro.

Anche per la stagione 2023/2024 DAZN offre tutto lo spettacolo della Serie A TIM, la Serie B, la Serie C, LaLiga, l'Europa League, l'Europa Conference League e il basket italiano ed europeo, incluso il calcio femminile, la diretta di Eurosport 1 ed Eurosport 2 più UFC, Golden Boy e Matchroom.

Attiva DAZN in offerta a partire da 9,99 euro al mese per non perderti neanche un minuto di sport della prossima stagione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.