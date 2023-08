DAZN gratis con conto Sella: ecco come

Grazie all'ultima promozione di Banca Sella, ora hai la possibilità di usufruire di un abbonamento gratuito di due mesi a DAZN Standard.

Con questo abbonamento puoi accedere alla copertura in diretta di un'ampia gamma di eventi sportivi tra cui Serie A TIM, Serie BKT, LaLiga EA Sports, basket italiano ed europeo di Eleven Sports, NFL, tennis, UFC, ciclismo e molto altro.

L'offerta promozionale è valida fino al 30 settembre ed è a vantaggio dei nuovi clienti che scelgono di aprire online un Conto Sella Start, Premium o Circle entro il 30 settembre 2023. Inoltre, devono anche accreditare lo stipendio sul conto entro il 31 ottobre 2023.

Conto Sella ti regala un abbonamento a DAZN Standard

Conto Sella è un tipo di conto che offre la comodità delle opzioni di gestione digitale, tramite piattaforme online o applicazioni mobili.

In alternativa, i privati ​​possono anche scegliere di andare in una delle filiali di Banca Sella per farsi aiutare.

Banca Sella offre tre diverse opzioni di conto online: Start, Premium e Circle. Il conto Start ha un costo di 1,50 euro al mese, con i primi 3 mesi gratuiti.

Il conto Premium è, invece, disponibile a 5 euro al mese, che scende a 1,50 euro al mese per i primi 3 mesi. Il conto Circle ha un costo di 8 euro al mese, che nei primi 3 mesi scende a 5 euro.

Con il conto hai la possibilità di effettuare varie operazioni, come pagamenti pagoPA, pagamenti F24 e ricariche telefoniche. Inoltre, il conto offre bonifici online illimitati e gratuiti all'interno dell'Italia e dei paesi SEE.

Grazie all'inclusione della funzione "salvadanaio digitale", risparmiare denaro è diventato ancora più conveniente con l'utilizzo di un sistema di deposito virtuale.

Questo strumento innovativo ti consente di creare, personalizzare e tenere traccia del tuo salvadanaio senza sforzo, tutto direttamente dall’app Sella.

Inoltre, Banca Sella offre una vasta gamma di prodotti finanziari, opportunità di investimento e opzioni assicurative a cui è possibile accedere anche tramite la loro applicazione mobile.

Per ulteriori informazioni sull'offerta completa di Banca Sella, fai clic sul link qui sotto.

