DAZN gratis 2 mesi con Banca Sella: ecco come

Scegliere il Conto Sella Start, che è già eccezionale così come, è diventato ancora più conveniente grazie all'ultima promozione di Banca Sella.

Il conto, a canone zero per un periodo di 3 mesi (dopodiché sarà di 1,5 euro al mese), insieme a prelievi e bonifici gratuiti, garantisce l'accesso completo alle operazioni principali.

Inoltre, Banca Sella offre ai nuovi clienti che accreditano lo stipendio 2 mesi di accesso gratuito a DAZN Standard.

Un’offerta indubbiamente vantaggiosa, che ti consente di poter guardare le prime giornate della Serie A, Serie B e Serie C, così come altre competizioni sportive disponibili sulla piattaforma di streaming.

DAZN gratis 2 mesi con Conto Sella Start

Se scegli il Conto Sella Start, avrai accesso a quanto segue:

canone per 3 mesi a 0 euro , poi passa a 1,5 euro al mese;

, poi passa a 1,5 euro al mese; carta di debito gratuita da associare a Google Pay e Apple Pay;

prelievi gratuiti presso gli ATM Sella, con 4 prelievi gratis dagli sportelli automatici di altre banche ogni mese;

presso gli ATM Sella, con 4 prelievi gratis dagli sportelli automatici di altre banche ogni mese; bonifici gratuiti.

Inoltre, se accrediti lo stipendio, avrai due mesi di accesso gratuito a DAZN Standard, su cui seguire le partite di calcio italiano dalla A alla C e di altri Paesi. Clicca sul link qui sotto per aprire il conto:

Una volta aperto il conto, per ottenere DAZN Standard gratis, ricordati quanto detto sopra. Hai tempo fino al 30 settembre per aprire il conto e fino al 30 ottobre per accreditare lo stipendio. Se hai lo SPID, tutto diventa più semplice.

