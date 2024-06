Dati personali nel web: cancellali con Incogni per evitare le truffe online

La protezione dei dati personali nel web sta diventando una specie di battaglia tra titani. Tra furti di identità e truffe online, mantenere la privacy è davvero un'impresa. Ma ecco che arriva Incogni, tool pronto a risolvere il problema alla radice.

Gestisce in modo diretto le richieste dei suoi utenti, entrando in contatto con i famigerati data broker (quelle aziende che sembrano sapere tutto di noi) per fare piazza pulita dei dati non autorizzati che si muovono nel web. L’abbonamento annuale, di solito a 11,98 euro al mese, adesso è a metà prezzo e costa 5,99 euro al mese.

Come Incogni protegge i tuoi dati personali nel web

Il funzionamento di questo tool è semplice. Devi solo attivare Incogni e dargli carta bianca per gestire le richieste di cancellazione dei dati personali.

Ogni dato personale nel web che viene trovato, verrà immediatamente segnalato e rimosso. L’intelligenza automatizzata di questo strumento non solo gestisce tutto, ma ti fornisce anche report periodici sullo stato del lavoro. Riceverai quindi aggiornamenti costanti su come vanno le operazioni di cancellazione. In pratica, mentre guardi Netflix, Incogni lavora per te.

Il servizio è disponibile con abbonamento mensile a 11,98 euro, oppure a 5,99 euro al mese se preferisci il piano annuale. C’è anche la garanzia soddisfatti o rimborsati, esercitabile entro 30 giorni. Se non sei contento, Incogni ti restituisce i soldi.

Preoccupato dei tuoi dati personali nel web? Forse è arrivato il momento di dare una chance a Incogni. Dopo tutto, perché combattere una battaglia ad armi impari quando puoi averne una potentissima?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.