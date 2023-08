Da oggi fibra FTTH con Virgin Fibra a partire da 25,49€

Ad un prezzo di partenza davvero incredibile, solo Virgin Fibra ti offre la fibra FTTH direttamente a casa tua. In più, se approfitti del periodo promozionale, puoi avere 3 mesi di Infinity+ GRATIS.

Fibra FTTH con Virgin Fibra a prezzo eccezionale

Con un prezzo iniziale di 24,49 euro al mese per 18 mesi, goditi Internet da casa con la fibra FTTH di Virgin, che può raggiungere la velocità di 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload.

Nel pacchetto è incluso un modem Wi-Fi 6 con capacità impressionanti, in comodato d’uso gratuito ovviamente.

Terminati i primi 18 mesi, il canone mensile passa 29,49 euro e rimarrà tale a tempo indeterminato.

Pagando invece subito 29,49 euro per sempre, otterrai una velocità che arriva fino a 2,5 Gigabit al secondo.

È sempre previsto l’abbonamento gratuito di 3 mesi a Mediaset Infinity+, che ti consentirà di accedere a una miriade di programmi TV, film ed eventi sportivi, inclusa la tanto attesa UEFA Champions League.

Poi, grazie alla promo Virgin & Fitness, avrai modo di sudare. Questo particolare pacchetto di Virgin Fibra si rivolge al pubblico che ama l’attività fisica, perfetto quindi per chi vuole mantenersi in forma poiché include sessioni di allenamento, che sono comprese nel costo mensile.

Attivando l’offerta ONLINE, il costo mensile è 24,49 euro. E se entro il 31 agosto 2023, otterrai uno sconto di attivazione di 19,99 euro.

In alternativa, come detto in precedenza, puoi attivare la fibra fino 2,5 Gigabit al secondo pagando 29,49 euro al mese.

Questo profilo richiede solo un pagamento una tantum di € 30,99 all'inizio. Inoltre, con Virgin Fibra, non dovrai mai preoccuparti dei costi di recesso anticipato, perché puoi farlo quando vuoi.

