Da NordVPN è già Natale: fino al 65% di sconto + 3 mesi extra

In vista di questo Natale, NordVPN ha lanciato la sua nuova offerta sui piani di due anni. Grazie alla promo natalizia esclusiva, i nuovi utenti possono beneficiare di sconti fino al 65% più 3 mesi extra in regalo, con prezzi a partire da 3,79€ al mese invece di 8,29€. Ecco il link all'offerta.

Da tempo ormai NordVPN è per distacco la migliore VPN del mercato. Merito di una velocità di connessione nettamente superiore rispetto alla concorrenza, e alle tante funzionalità per la sicurezza dei propri utenti incluse in tutti i suoi piani.

NordVPN: offerta di Natale esclusiva, fino al 65% di sconto

Tra le funzionalità per la sicurezza integrate in NordVPN si annoverano Threat Protection, Meshnet, Dark Web Monitor e IP dedicato.

Con Threat Protection si ha una protezione completa da malware, web tracker, pubblicità online e altre minacce informatiche.

Meshnet va invece a creare una rete cifrata privata, all'interno della quale è possibile condividere file, lavorare o partecipare a LAN party in totale sicurezza.

Utile anche il monitoraggio del dark web, con la possibilità di ricevere avvisi immediato qualora le proprie informazioni personali vengano compromesse in seguito a una fuga di dati. In ultimo, sottolineiamo la presenza dell'IP dedicato, che consente di accedere alle reti con restrizioni IP e ad evitare le denylist.

Il piano Starter di NordVPN della durata di due anni è in offerta a soli 3,79€ al mese invece di 8,29€ per i primi 24 mesi, più 3 mesi aggiuntivi di servizio in regalo. Inoltre, è possibile contare su una garanzia di rimborso completa della durata di 30 giorni.

