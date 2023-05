Lo switch con 5 porte Gigabit di D-Link è un accessorio must-have per aziende e - perché no - per uso domestico. Il DGS-105 integra funzionalità QoS per la per la prioritizzazione del traffico e prestazioni ottimali di chiamate VoIP e trasmissione di contenuti multimediali. L'ottima notizia di oggi è che oggi su Amazon è scontato del 51%, quindi lo paghi solo 16,99€ anziché 35€. La spedizione, poi, è completamente gratuita per gli abbonati Prime.

Lo switch 5 porte Gigabit di D-Link è (quasi) regalato su Amazon

Il DGS-105 di D-Link è uno switch per offrire una connessione di rete veloce e affidabile per dispositivi Ethernet come computer, server, stampanti di rete e altro ancora. È dotato di cinque porte Ethernet Gigabit, che supportano velocità di trasferimento dati fino a 1000 Mbps. Ciò consente di trasferire file di grandi dimensioni e supporta applicazioni che richiedono un'elevata larghezza di banda, come lo streaming di video ad alta definizione e i giochi online.

La sua installazione e il suo utilizzo sono molto semplici, essendo un dispositivo di tipo Plug-and-Play. Non sono necessarie configurazioni complesse: basta collegare i dispositivi Ethernet alle porte dello switch e la connessione verrà rilevata automaticamente.

Ogni porta dello switch è compatibile con la tecnologia Auto MDI/MDIX, che semplifica ulteriormente l'installazione e l'espansione della rete. Non è necessario utilizzare cavi Ethernet di tipo specifico, poiché la tecnologia Auto MDI/MDIX permette di collegare dispositivi Ethernet senza preoccuparsi della polarità dei cavi.

Lo switch DGS-105 supporta anche la tecnologia Green Ethernet di D-Link, che riduce il consumo energetico quando le porte non sono in uso o quando la lunghezza del cavo Ethernet è inferiore a 20 metri. Ciò contribuisce a ridurre l'impatto ambientale e a risparmiare energia.

Dal punto di vista del design, lo switch ha un formato compatto e può essere facilmente posizionato sulla scrivania o montato a parete, occupando uno spazio minimo. È ideale per l'uso domestico, in piccoli uffici o in ambienti di networking di piccole dimensioni.

