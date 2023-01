D-Link DAP-1610 potenzia il vostro Wi-Fi ed è in forte sconto su Amazon

D-Link offre un'ampia gamma di opzioni di rete domestica che possono essere personalizzate per soddisfare le vostre esigenze e preferenze specifiche. Il range extender DAP-1610 AC1200 è il modello più recente che funziona con il modem o il router esistente per eliminare le zone morte. Acquistalo su Amazon a soli 29,74€ invece di 49,99€.

I dispositivi D-Link sono semplici da installare e rendere operativi su una rete domestica. Non tutti si sentono a proprio agio nel navigare tra centinaia di alternative, quindi questo aspetto è fondamentale. In questo senso, il DAP-1610 AC1200 Mesh Wi-Fi Range Extender è un semplice dispositivo plug-in che può essere utilizzato per estendere la portata della rete Wi-Fi esistente.

Supponendo che il modem o il router esistente supporti la modalità WPS e che si abbia familiarità con le sue funzioni, è possibile attivare la modalità WPS. L'applicazione mobile Wi-Fi di D-Link è disponibile per smartphone iOS e Android, nel caso in cui tutto ciò sembri troppo strano.

Seguendo le indicazioni sullo schermo, il DAP-1610 si collegherà alla rete corrente; tuttavia, per completare il processo di configurazione è necessario conoscere la password Wi-Fi. Una volta terminata la procedura, il dispositivo si riavvia e inizia immediatamente a migliorare la rete domestica. È possibile riposizionarlo in qualsiasi momento senza doverlo rimontare.

La posizione del DAP-1610 può essere ottimizzata con l'aiuto delle luci verdi sulla parte anteriore, che indicano la forza (o la mancanza) della connessione Wi-Fi. D-Link è leader nel settore delle reti domestiche e si impegna a rendere i suoi prodotti ancora più facili da configurare. Utilizzando l'applicazione mobile D-Link, la procedura è semplice ed efficace per risolvere il fastidioso problema della debolezza del segnale di rete in alcuni luoghi. Approfitta ora dello sconto del 41% e acquistale su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

