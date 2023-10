CyberGhost VPN offre piano di 2 anni a 2,11 euro e 3 mesi gratis

CyberGhost è il servizio VPN che offre una serie di servizi per permettere agli utenti di navigare in totale sicurezza, ma senza spendere una fortuna. La sua politica No Log 100% indica che non raccoglie, condivide o vende i tuoi dati a servizi terzi. I suoi server sono presenti in più di 115 località in tutto il mondo, quindi puoi guardare serie TV e film in streaming bloccate nel tuo paese. La sua app è compatibile con PC, Mac, Linux, Chrome, Firefox e dispositivi mobile. Si tratta di una VPN molto veloce, che non presenta problemi di lag, protegge il tuo traffico internet grazie alla crittografia AES a 256 bit e ti offre assistenza 24/7. Per quanto riguarda il risparmio, se scegli il piano di due anni, la piattaforma ti offre un prezzo superscontato e 3 mesi di VPN gratis.

CyberGhost: estremo risparmio e totale sicurezza in un’unica VPN

Il piano mensile è disponibile al prezzo di 11,99 euro. Il piano di sei mesi è ancora più conveniente, poiché ha un costo di soli 6,99 euro al mese. Se invece desideri massimizzare il risparmio, non ti resta che approfittare dell’offerta sul piano biennale. CyberGhost propone tutti i suoi servizi al prezzo di 2,11 al mese, ma non solo. Inoltre, come già accennato, scegliendo questo piano otterrai anche altri 3 mesi gratuiti. Se vuoi proteggere maggiormente il tuo PC, puoi optare anche per la CyberGhost Security Suite per Windows. Si tratta di un’app all-in-one che offre un antivirus efficace, aggiornamenti software sicuri, privacy guard e VPN. Questa suite è attualmente disponibile all’incredibile prezzo di 1 euro al mese (con il 78% di sconto rispetto al prezzo originario di 4,5 euro al mese).

Questo servizio offre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni sui piani annuali e di 14 giorni sul piano mensile. Infine, se sottoscrivi un abbonamento ad ottobre, ovvero il mese della privacy digitale, anche approfittare di 500 GB di spazio su pCloud per 1 anno, accesso a CyberGhost Privacy Guard e ID Guard gratis. Si tratta di un’offerta limitata disponibile ancora per pochi giorni. Non fartela scappare.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.