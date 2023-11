Cyber Week in casa LastPass: piano Premium scontato del 30%

Viviamo in un'era digitale in cui la sicurezza online è fondamentale. LastPass si propone di semplificare la tua esperienza: come? Offrendoti, in occasione della Cyber Week, uno sconto del 30% sul piano Premium il cui prezzo scende a soli 2,03 euro al mese con fatturazione annuale.

Ottimizza e proteggi le tue password su tutti i dispositivi

Ma quali sono questi vantaggi inclusi con LastPass? Innanzitutto è bene capirne il funzionamento. LastPass consente, infatti, di salvare e inserire automaticamente le password su ogni tuo dispositivo, garantendone la massima sicurezza grazie alla crittografia avanzata inclusa. I tuoi dati sensibili saranno sempre al sicuro all'interno della "cassaforte" virtuale di LastPass.

Altri strumenti inclusi sono il generatore di password integrato, in grado di creare combinazioni complesse e uniche per contribuire a proteggere ulteriormente i tuoi account online, ma anche l'autenticazione senza password che ti permette di ridurre al minimo l'inserimento di informazioni di accesso con LastPass. Così puoi autenticarti in modo semplice, digitale, veloce e sicuro.

La crittografia avanzata di LastPass protegge la tua password principale e i dati sensibili completamente. Nemmeno la piattaforma può accedere a queste informazioni. Sono inoltre garantiti certificazioni e protocolli di sicurezza come ISO 27001, SOC 2 tipo II, SOC 3, C5 e TRUSTe. LastPass è anche riconosciuto da società terze per la sua sicurezza.

A soli 2,03 euro al mese con fatturazione annuale, LastPass Premium offre un'ottimizzazione completa della gestione delle password con accesso da tutti i tuoi dispositivi. È l'investimento perfetto per una gestione sicura e senza complicazioni delle tue credenziali online. Ottieni subito il tuo sconto del 30% lanciato da LastPass in occasione della Cyber Week.

