Cuffie Wireless Sony WH-1000XM4 con Noise Cancelling: oltre 130 euro di sconto su Amazon

Ovunque tu vada, le cuffie over-ear Sony WH-1000XM4 garantiranno una qualità del suono eccellente grazie alla regolazione del suono ambientale in base alla tua attività e alle posizioni registrate. Presente anche la cancellazione del rumore grazie al processore QN1 dedicato con cancellazione del rumore HD di Sony e Sense Engine. Sense Engine è progettato per regolare automaticamente il livello del suono ambientale in base al tuo ambiente. Acquistale ora su Amazon a soli 256,99€ invece di 380,00€.

Quando si tratta di musica, le cuffie WH-1000XM4 utilizzano l'upscaling audio DSEE Extreme per eseguire l'ottimizzazione del suono basata sul genere e sullo strumento e supportano i codec LDAC, AAC e SBC. Se utilizzato con un dispositivo sorgente compatibile, LDAC trasmette circa tre volte più dati, fino a 990 kb/s, rispetto al Bluetooth convenzionale. Questo ha lo scopo di rendere il tuo contenuto audio ad alta risoluzione ancora migliore quando viene riprodotto attraverso i driver da 1,57" con diaframmi LCP (polimero a cristalli liquidi). Se stai cercando pace e tranquillità mentre lavori da casa o se desideri un paio di cuffie ideali per viaggiare, Sony ha realizzato le WH-1000XM4 per essere sia convenienti (con supporto per Alexa, Siri e Google Assistant) che confortevoli, grazie ai cuscinetti morbidi che alleviano la pressione e al design leggero.

La tecnologia a doppio sensore di rumore, con due microfoni su ciascun padiglione, cattura il rumore ambientale e trasmette i dati al processore al processore QN1. Utilizzando un nuovo algoritmo applica quindi l'elaborazione della cancellazione del rumore in tempo reale a una vasta gamma di ambienti acustici.

Insieme a un nuovo SoC audio Bluetooth (system on chip), rileva e si adatta alla musica e ai segnali acustici, nonché alle caratteristiche acustiche tra l'unità driver e le orecchie, a oltre 700 volte al secondo.

Adaptive Sound Control è una funzione intelligente che può imparare a riconoscere i luoghi che visiti di frequente, come il tuo posto di lavoro o il tuo bar preferito, e personalizzare il suono per un'esperienza di ascolto ideale. Inoltre, rileva automaticamente cosa stai facendo (camminando, aspettando o viaggiando), quindi regola le impostazioni del suono ambientale in base alla situazione.

Le cuffie WH-1000XM4 incorporano due tecnologie per massimizzare le prestazioni di cancellazione del rumore. L'esclusiva ottimizzazione della pressione atmosferica offre un suono ottimale ad alta quota, mentre l'ottimizzazione della cancellazione del rumore personale analizza le caratteristiche sonore uniche causate dalle dimensioni della testa, dagli occhiali e dai capelli, quindi adatta il suono nel migliore dei modi in base alle esigenze. Approfitta ora dello sconto del 32% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

