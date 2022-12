Cuffie Wireless Sennheiser HD 450BT sono in offerta ad un prezzo grandioso su Amazon

Le Sennheiser HD 450BT sono cuffie over-ear wireless che includono la cancellazione attiva del rumore per l'utilizzo in ambienti rumorosi. La tecnologia di cancellazione attiva del rumore blocca il mondo circostante, consentendo di concentrarsi su musica, podcast e altri contenuti audio senza interruzioni. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0, non ci sono più restrizioni sui luoghi in cui è possibile ascoltare la musica. Acquistale ora su Amazon a soli 99,99€ invece di 179,99€

Il software Smart Control dispone di un equalizzatore che può essere utilizzato insieme al supporto dei codec AAC, aptX e aptX Low Latency per creare un'esperienza di ascolto personalizzata. I doppi microfoni MEMS beamforming integrati conferiscono praticità all'esperienza di ascolto. Non è necessario preoccuparsi di mantenere le cuffie HD 450BT cariche per tutto il giorno grazie all'enorme durata della batteria. La batteria ha un'autonomia fino a 30 ore, anche quando si utilizza il Bluetooth e la cancellazione attiva del rumore.

Per rendere più comprensibile la persona che parla, è possibile utilizzare la modalità Podcast nell'app Smart Control. Questo formato è perfetto per l'ascolto di podcast, romanzi audio e qualsiasi altra cosa che coinvolga la voce umana. Inoltre, se non riuscite a connettervi al Bluetooth e avete bisogno di ascoltare l'audio potete utilizzare il cavo in dotazione per collegarle a qualsiasi dispositivo dotato di una porta audio standard.

Sull’app potrete tenere sotto controllo la potenza delle cuffie. Smart Control è disponibile su iOS e Android. Il design over-ear aiuta la tecnologia di isolamento passivo e gli archetti sui padiglioni godono di un’imbottitura extra per il vostro comfort. Approfitta ora dello sconto del 44% durante le feste natalizie e acquista le cuffie su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.