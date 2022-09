Cuffie Wireless Logitech G435 LIGHTSPEED con Dolby Atmos in offerta speciale su Amazon

Le cuffie da gioco wireless Logitech G G435 utilizzano la tecnologia LIGHTSPEED a 2,4 GHz per garantire una connettività wireless a bassissima latenza. E grazie alla batteria che dura 18 ore, queste eleganti cuffie ultraleggere possono essere portate ovunque, incluse feste, tornei e altri eventi. Approfitta ora dello sconto e acquistale su Amazon a soli 57,90€ invece di 88.

I driver audio da 40 mm sono migliorati con il suono surround virtuale Dolby Atmos. Il G435 supporta anche le tecnologie audio spaziale Tempest 3D AudioTech e Windows Sonic. Allo stesso tempo, i doppi microfoni beamforming adattivi funzionano per eliminare il rumore di fondo in modo che tu possa essere chiaramente ascoltato dai tuoi compagni di squadra durante intense partite multiplayer. Collega le G435 al tuo sistema Windows 10, Mac o PlayStation 4/5 utilizzando il ricevitore wireless incluso. Puoi anche connetterti a dispositivi compatibili con Bluetooth come Nintendo Switch, telefoni e tablet per ascoltare musica, guardare film, giocare, parlare con gli amici e altro ancora.

Usa il controllo opzionale per limitare il volume dell'auricolare a 85 decibel per prevenire danni all'udito. Le parti in plastica del G435 sono realizzate con un minimo del 22% di plastica riciclata post-consumo e l'imballaggio in carta proviene da foreste certificate FSC. Inoltre, le G435 è certificato Carbon Neutral. Queste cuffie sono progettate per teste di piccole e medie dimensioni con morbidi cuscinetti in memory foam su padiglioni regolabili a doppio asse che offrono un comfort duraturo per i giovani giocatori.

Acquistale ora su Amazon approfittando dello sconto del 34%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.