Cuffie SteelSeries Arctis Nova 1 godono di uno sconto incredibile su Amazon

La nuova serie Arctis Nova di SteelSeries inizia con le Arctis Nova 1. Le cuffie sono paragonabili alle Nova 3 e Nova 7, ma a un prezzo più abbordabile, grazie all'utilizzo degli stessi driver per gli altoparlanti e del microfono ClearCast Gen 2. Sotto altri punti di vista, le cuffie mantengono la semplicità delle cose omettendo extra appariscenti come la connessione wireless/USB e le luci colorate personalizzabili.

Le cuffie sono disponibili in una varietà di colori, con sottili modifiche al design, come un archetto intercambiabile per adattarsi all'estetica di altri sistemi operativi. Poiché l'Arctis Nova 1 utilizza esclusivamente una connessione audio analogica, le varianti variano principalmente in termini di aspetto e non influiscono sulla compatibilità con una particolare piattaforma.

Il braccio del microfono può essere riposto ordinatamente quando non viene utilizzato grazie al bordo piatto. A meno che non si memorizzi l'azione dell'interruttore di silenziamento o non si senta la piccola differenza tra la posizione premuta e quella sollevata, potrebbe essere difficile capire se il microfono è silenziato o acceso, poiché non c'è una luce di indicazione o una funzione di sidetone.

I padiglioni possono essere ruotati e regolati in lunghezza per un totale di 90 gradi. I cuscinetti auricolari utilizzano ancora lo stesso tessuto AirWeave degli Arctis Nova 3 e 7, nonché dell'Arctis Pro Wireless, il precedente modello di punta dell'azienda. Le Arctis Nova Pro sono le attuali cuffie di punta di SteelSeries e sostituiscono il tessuto AirWeave con la similpelle.

Il controllo del volume, il pulsante di esclusione del microfono e il jack audio da 3,5 mm si trovano sul padiglione sinistro. La qualità audio delle Arctis Nova 1 è quasi impeccabile. Queste cuffie possono competere con le migliori della loro fascia di prezzo. L'audio è chiaro, con una buona miscela di bassi, medi e alti che migliora l'esperienza di ascolto della musica, della visione di film o dei videogiochi.

