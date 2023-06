Cuffie Sony WH-CH520 con batteria da 50 ore e ricarica rapida: sconto del 40% su Amazon

Le Sony WH-CH520 sono delle cuffie Bluetooth Wireless di fascia alta. Grazie alla loro batteria, riescono inoltre a durare fino a 50 ore e possiedono la ricarica rapida, così potrai goderti la tua playlist preferita per giorni senza interruzioni. Basta una ricarica di 10 minuti per ottenere un'ora e mezza di riproduzione. Acquistale ora su Amazon a soli 41,99€ invece di 69,99€.

Il design on-ear leggero e confortevole rende queste cuffie, ideali quindi per l'uso quotidiano e per viaggiare. Si adattano perfettamente all'orecchio e minimizzano il rumore esterno, permettendoti di immergerti completamente nella tua musica.

Una caratteristica speciale di queste cuffie è la connessione multipoint, che ti permette di collegare due dispositivi contemporaneamente. Questo significa che puoi passare facilmente dalla musica sul tuo lettore MP3 alla chiamata sul tuo smartphone senza perdere un secondo.

Le Sony WH-CH520 non solo offrono un suono eccellente, ma sono anche dotate di un microfono integrato per le chiamate in vivavoce e i comandi vocali, rendendole il compagno perfetto per la tua vita attiva e dinamica.

Esplora un nuovo modo di ascoltare la musica e grazie alle cuffie Bluetooth Wireless di Sony. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza di ascolto davvero unica e approfitta ora dello sconto incredibile del 40 % e acquistale su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

