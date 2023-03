Cuffie Sennheiser HD 400S: ecco un GRANDE SCONTO su Amazon per il prodotto

Da quando gli amanti dei PC e delle periferiche hanno cominciato ad aumentare di numero esponenzialmente, anche le aziende che si sono dedicate alla creazione di periferiche all'avanguardia si sono moltiplicate. Tra gli altri oggetti, le cuffie sono diventate un prodotto assai importante e richiesto da lavoratori e giocatori, con la clientela sempre alla ricerca di prodotti di qualità e duraturi, che dicano la loro anche anni dopo l'acquisto. Questo vale anche per il prodotto di cui parliamo, ovvero le cuffie microfoniche circumnaurali Sennheiser HD 400S.

Se stavate aspettando per comprare un prodotto di questo tipo a un buon prezzo, l'attesa è finita, perché da oggi su Amazon le cuffie Sennheiser HD 400S sono in offerta a soli 44,99€ con uno sconto del 35% sul totale e un risparmio di circa 24,00€.

Cuffie Sennheiser HD 400S: qualità conveniente

Questo prodotto, che gode del marchio Sennheiser, è una cuffia con filo dinamica e pieghevole, e dispone di cuscinetti ergonomici che riducono il rumore di sottofondo, garantendo un'esperienza audio di livello, immersiva e dettagliata.

Le cuffie Sennheiser HD 400S hanno dalla loro anche il microfono integrato, e anche il controllo remoto per chiamate e musica. La sua forma particolare e i cardini appositi, come detto, la rendono richiudibile e adatta al trasporto comodo quando non la state utilizzando. Nel pacchetto troverete oltre alle cuffie HD 400S, il cavo single-ended staccabile RCS 400 con telecomando a 1 pulsante e spina jack da 3,5 mm.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.