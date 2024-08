Cuffie Philips: qualità audio al top e batteria infinita al 62% di sconto

Philips è un'azienda molto versatile e oggi, su Amazon, è disponibile e presente uno sconto in formato XL del 62% sulle cuffie targate proprio Philips per un prezzo totale di 18,99€.

Sconto folle del 62% sulle cuffie bluetooth Philips

Le cuffie Bluetooth Philips rappresentano una scelta eccellente per chi cerca qualità del suono e praticità. Il loro design wireless offre un eccellente isolamento dai rumori, permettendoti di immergerti completamente nella tua musica senza disturbi esterni. Con il tasto Bass Boost, puoi vivere bassi potenti a comando, aggiungendo profondità e intensità alla tua esperienza di ascolto.

Il tasto multifunzione delle cuffie Bluetooth Philips consente di gestire comodamente la tua musica e le chiamate. Grazie alla connessione intelligente, le cuffie auricolari cercano automaticamente altri dispositivi Bluetooth, facilitando la connessione e garantendo un utilizzo senza interruzioni.

Le cuffie sono dotate di un potente driver Neodym da 32 mm che assicura un suono forte e chiaro. Inoltre, queste cuffie auricolari possono essere richiuse per diventare piatte, offrendo il massimo comfort e praticità per il trasporto. Questo design pieghevole le rende ideali per chi è sempre in movimento, garantendo che siano facili da riporre e trasportare.

Le cuffie Bluetooth Philips possono essere ricaricate tramite USB e offrono fino a 29 ore di riproduzione musicale con una singola carica. Inoltre, la funzione di ricarica rapida è particolarmente utile: con soli 15 minuti di ricarica, ottieni altre 4 ore di riproduzione, assicurando che le tue cuffie siano sempre pronte quando ne hai bisogno.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto in formato maxi del 62% sulle cuffie bluetooth Philips, vendute al costo finale di 18,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.