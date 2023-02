Cuffie Logitech G435 LIGHTSPEED: in offerta su Amazon a meno di META' PREZZO

Da quando è nata, Logitech è diventata un sinonimo di qualità, innovazione e tecnologia all'avanguardia nel campo dei PC e delle periferiche. Questo grazie a degli hardware duraturi, performanti e di qualità che dicono la loro anche anni dopo l'acquisto. Per ogni vostro tipo di esigenza in questo ambito, è difficile che non esista un prodotto dal marchio Logitech che non faccia al caso vostro. Nel caso specifico di oggi parliamo di una nuova cuffia da Gaming wireless, la Logitech G435 lightspeed che potrete trovare su Amazon con un'offerta bomba.

Già, da oggi su Amazon in offerta potrete trovare le Cuffie da gaming Logitech G435 a soli 42,49€, con un grande 52% di sconto che equivale a oltre 45,00€ di risparmio per il vostro portafoglio.

Logitech G435: qualità e stile a metà prezzo

Queste cuffie sono le prime con connettività wireless LIGHTSPEED e Bluetooth a bassa latenza, e offrono una maggiore libertà di gioco su PC, ma anche su smartphone e console Nintendo Switch e PlayStation. Uno dei suoi punti di forza è senza dubbio la sua leggerezza, dato che con soli 165g poggeranno sulla vostra testa senza quasi che ve ne rendiate conto.

Chiaramente il suono non è da sottovalutare, e le cuffie Logitech G435 LIGHTSPEED offrono un audio immersivo bilanciato con driver da 40mm, e compatibili con Dolby Atmos e Windows Sonic. La batteria di queste cuffie dura fino a 18 ore consecutive, evitandovi la grana di interrompere spesso il gioco per efettuare la ricarica e tornare temporaneamente al cablato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.