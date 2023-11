Cuffie ibride Soundcore con 40h di autonomia in SCONTO di 20€

Se vuoi delle ottime cuffie wireless senza spendere tanto devi assolutamente avvalerti di questa interessantissima promozione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello le Cuffie ibride Soundcore a soli 59,49 euro, anziché 79,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie a questo ribasso del 13%, più un ulteriore sconto del 15%, arai un risparmio totale di 20 euro. Davvero niente male, anche perché sono di qualità eccellente. Hanno diverse tecnologia come la cancellazione del rumore, sono molto comode e hanno una batteria bella grande.

Cuffie ibride Soundcore: 4 motivi per averle oltre al prezzo

Audio di qualità: grazie a driver da 40 mm con diaframma in seta riescono a dare un suono eccellente, forte e pulito, senza distorsioni anche ad alto volume. Godrai di un maggior coinvolgimento.

Musica e chiamate: sono dotate della tecnologia di cancellazione del rumore che potrai anche personalizzare scegliendo tra 3 modalità. Rilevano e filtrano il 95% dei rumori ambientali per una maggiore chiarezza anche durante le chiamate .

e sono dotate della tecnologia di che potrai anche personalizzare scegliendo tra 3 modalità. Rilevano e filtrano il 95% dei rumori ambientali per una . Design: hanno dei morbidi padiglioni e un archetto regolabile che garantiscono il massimo del comfort

hanno dei morbidi padiglioni e un archetto regolabile che garantiscono il Autonomia: la straordinaria batteria ti permette di usarle per ben 40 ore con una ricarica completa e in appena 5 minuti avrai altre 4 ore di ascolto.

Senza ombra di dubbio in questo momento sono la scelta migliore della categoria. Quindi sii rapido, vai subito su Amazon e acquista le tue Cuffie ibride Soundcore a soli 59,49 euro, anziché 79,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.